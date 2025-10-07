Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Над президентським палацом у Гельсінкі помітили дрон

07 жовтня 2025, 20:21
Польоти в цій зоні заборонені.

Над президентським палацом у Гельсінкі було помічено безпілотник, який пролітав над будівлею та прилеглими кварталами.

Про це повідомив очевидець інциденту, повідомляє YLE.

За його словами, він побачив, як дрон рухався над президентським палацом, після чого одразу зателефонував до служби порятунку. Чоловік також помітив двох осіб на Ринковій площі, які, ймовірно, керували пристроєм. Вони представилися туристами з Гонконгу.

Зазначається, що Ринкова площа входить до зони, де польоти дронів заборонені, так само як і територія навколо президентського палацу.

"Поліцію було повідомлено про інцидент. Центр екстреного реагування вирішив припинити місію після того, як з’ясувалося, що дрон залишив заборонену зону", – розповів інспектор поліції Гельсінкі Маркус Коскінен.

За його словами, такі випадки зазвичай розслідує поліція, проте цього разу ситуацію визнали вичерпаною.

Коскінен зазначив, що щотижня поліція отримує повідомлення про польоти дронів у межах Гельсінкі, найчастіше за участю туристів. Він додав, що хоча кількість подібних інцидентів не зросла, поліція приділяє їм підвищену увагу через безпекову ситуацію у світі.

У столиці Фінляндії діють суворі обмеження на польоти дронів. До безпольотних зон належать адміністративний центр міста, резиденції президента та прем’єр-міністра у Мейлахті, а також державна вілла в Мунккініємі, де зараз проживає президент Александр Стабб. Заборонено також знімати без дозволу об’єкти Збройних сил у кварталі Гвардії та на острові Суоменлінна. Навіть популярний собачий парк Раясаарі розташований у межах забороненої зони.

На запитання про те, які технічні засоби поліція використовує для моніторингу повітряного простору, Коскінен відмовився відповідати, зазначивши лише, що правоохоронці мають ресурси для спостереження та оперативного реагування, особливо поблизу об’єктів стратегічного значення.

