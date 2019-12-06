ПОЛІТИКА НОВИНИПартія Геннадія Кернеса "Довіряй справам", яка об'єдналася з "Опозиційним блоком" для участі у виборах Верховної Ради, хотіла б вступити в коаліцію з президентською партією "Слуга народу".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кернес заявив, що хоче в коаліцію з партією "Слуга народу"
"Ми будемо допомагати йому, щоб все вдавалося з того, чого очікують від нього люди"
Фото: facebook.com-gennadykernes
"Ми бачимо себе учасниками коаліції з партією президента. Ми будемо допомагати йому, щоб все вдавалося з того, чого очікують від нього люди", - сказав він, повідомляє LB.ua.
Кернес також відзначив, що спілкувався з Володимиром Зеленським, коли той керував студією "95 квартал", а після його обрання президентом вони ще не зустрічалися.
Нагадаємо, що Кернес очолив партію "Довіряй справам": Будемо допомагати новому президенту, щоб Україна стала краще
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12 06 2019 18:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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