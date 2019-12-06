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Кернес заявив, що хоче в коаліцію з партією "Слуга народу"

"Ми будемо допомагати йому, щоб все вдавалося з того, чого очікують від нього люди"
Партія Геннадія Кернеса "Довіряй справам", яка об'єдналася з "Опозиційним блоком" для участі у виборах Верховної Ради, хотіла б вступити в коаліцію з президентською партією "Слуга народу".
Кернес заявив, що хоче в коаліцію з партією "Слуга народу" Фото: facebook.com-gennadykernes

"Ми бачимо себе учасниками коаліції з партією президента. Ми будемо допомагати йому, щоб все вдавалося з того, чого очікують від нього люди", - сказав він, повідомляє LB.ua.

Кернес також відзначив, що спілкувався з Володимиром Зеленським, коли той керував студією "95 квартал", а після його обрання президентом вони ще не зустрічалися.

Нагадаємо, що Кернес очолив партію "Довіряй справам": Будемо допомагати новому президенту, щоб Україна стала краще

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12 06 2019 18:46
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