Кернес очолив партію "Довіряй справам": Будемо допомагати новому президенту, щоб Україна стала краще

Співголовою партії обрали мера Одеси Геннадія Труханова.

Участь у з'їзді взяли голова Харківської облради Сергій Чернов, мер Ужгорода, голова Одеської облради, мери Чугуєва, Бахмута, Кропивницького, Покровська, заступник Нікопольського міського голови, представник Чорноморської ОТГ та інші, йдеться в "УП" з посиланням на "МедіаПорт".

У ході свого виступу Кернес заявив, що за 5 років "влада довела країну, створила не соціальні ліфти, а ями" та згадав про з'їзд 2014 року у Харкові, на який "їхав, їхав, але не доїхав Янукович".

"П'ять років тому тут був з'їзд депутатів південного сходу, на який їхав, їхав, але не доїхав утікач Янукович. ... Але не це головне. Тоді було ухвалено історичне рішення, заклик, в умовах безвладдя та хаосу у Києві людям потрібно опиратися на самоврядування для збереження порядку та цілісності територіальної України. ... Ми були праві, Харків вистояв", - заявив Кернес.

"Наше місто не піддалося багатоденним качелям і багатотисячним гастролерам зі сходу та заходу", - додав він.

Фото: МедіаПорт

За словами Кернеса, у разі, якщо політсила потрапить до Верховної Ради на позачергових виборах, він залишиться мером, "поступившись своїм місцем професіоналу".

Коментуючи акцію протесту проти з'їзду партії, Кернес заявив: "Те що ви побачили біля стін Палацу спорту - це покидьки суспільства" (в оригіналі Кернес сказав "отходы общества" - ред.).

Кернес запевнив, що пам'ятник Жукову, повалений у неділю учасниками акції протесту, за його допомогою та фонду партії екс-регіонала Віталія Хомутинніка "Відродження" буде відновлено якнайшвидше.

Також Кернес згадав про новообраного президента Володимира Зеленського: "У Палаці спорту був останній концерт Зеленського у складі "95 кварталу, тепер у нього інший шлях".

"Будемо допомагати новому президенту, щоб Україна стала краще і якісніше", - заявив мер Харкова.

У свою чергу Труханов заявив, що Харків та Одеса мають багато спільного, і об'єднуватися треба, щоб "захищати інтереси наших громад".

Серед програмних цілей, озвучених Трухановим - повага до релігій, приведення мовного закону до європейських норм та завершення війни на Донбасі мирним шляхом.

Труханов зачитав свій виступ з папірця, Кернес - за допомогою екрану з суфлером.

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