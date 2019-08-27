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KFC почне продавати у США крильця і нагетси з рослинного м'яса

У KFC заявили, що обрали Beyond Meat для співпраці, оскільки цій компанії найкраще вдалося повторити смак оригінальної курки KFC
Мережа ресторанів швидкого харчування KFC почне продавати у США крильця і нагетси з рослинного м'яса від виробника їжі для вегетаріанців Beyond Meat.
KFC почне продавати у США крильця і нагетси з рослинного м Фото: franchising.ua

27 серпня нові страви з’являться в одному з кафе в Атланті, після чого компанія збере відгуки відвідувачів і на їхній основі вирішить подальшу долю проєкту, повдіомляє "Громадське".

Нові страви без тваринного м’яса орієнтовані на дві категорії споживачів: колишніх клієнтів KFC, які взагалі відмовилися від м’яса та флексітаріанців - людей, які не виключають повністю м’ясні продукти з раціону, але при можливості намагаються знайти їм альтернативу.

У KFC заявили, що обрали Beyond Meat для співпраці, оскільки цій компанії найкраще вдалося повторити смак оригінальної курки KFC.

На американському ринку фастфуду з рослинного м'яса нині існує висока конкуренція. Альтернативні бургери вже є у Burger King, Hard Rock Café, Applebee’s та низці інших закладів.

Нагадаємо, у Лондоні з 25 лютого почала діяти заборона на розміщення реклами шкідливої їжі у всьому громадському транспорті.

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27 08 2019 12:20
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