Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Лондоні заборонили рекламу фаст-фуду

Роблять це для боротьби з дитячим ожирінням
У Лондоні з 25 лютого почала діяти заборона на розміщення реклами шкідливої їжі у всьому громадському транспорті.
У Лондоні заборонили рекламу фаст-фуду Фото: PA

Рекламу з їжею та напоями з великим вмістом жиру, солі та цукру почали демонтувати. Її заберуть із підземного та наземного громадського транспорту, його зупинок, таксі, транспорту річкових служб, доріг, які контролює Transport for London, та автобусних станцій, повідомляє BBC.

Таким чином мер Садік Хан хоче вирішити проблему дитячого ожиріння.

"Ці зміни не тільки зменшать вплив реклами нездорової їжі на дітей, а й дадуть лондонцям можливість зробити більш здоровий вибір їжі для себе та своїх сімей", – каже представник Садіка Хана.

Окремі зразки реклами нездорового харчування можуть провисіти ще деякий час, оскільки замовники орендували рекламне місце на кілька місяців уперед.

Нагадаємо, на Майдані Незалежності в Києві поліція застосувала газ і затримала активістів, які протестували проти відкриття ресторану швидкого харчування KFC в будинку Профспілок. Серед постраждалих адвокат Масі Найєм.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 02 2019 10:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.