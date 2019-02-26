У Лондоні заборонили рекламу фаст-фуду

Роблять це для боротьби з дитячим ожирінням

У Лондоні з 25 лютого почала діяти заборона на розміщення реклами шкідливої їжі у всьому громадському транспорті.

Рекламу з їжею та напоями з великим вмістом жиру, солі та цукру почали демонтувати. Її заберуть із підземного та наземного громадського транспорту, його зупинок, таксі, транспорту річкових служб, доріг, які контролює Transport for London, та автобусних станцій, повідомляє BBC.

Таким чином мер Садік Хан хоче вирішити проблему дитячого ожиріння.

"Ці зміни не тільки зменшать вплив реклами нездорової їжі на дітей, а й дадуть лондонцям можливість зробити більш здоровий вибір їжі для себе та своїх сімей", – каже представник Садіка Хана.

Окремі зразки реклами нездорового харчування можуть провисіти ще деякий час, оскільки замовники орендували рекламне місце на кілька місяців уперед.