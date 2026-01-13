Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Лондон очолив Європу за безпекою: найнижчий рівень вбивств

13 січня 2026, 08:44
Лондон очолив Європу за безпекою: найнижчий рівень вбивств
Фото: AP
Рівень вбивств у Лондоні є найнижчим за всю історію.

Комісар поліції Лондона Марк Роулі заявив, що рівень вбивств у місті впав до найнижчого рівня за останні десять років, що свідчить про те, що місто стає безпечнішим.

Його слова цитує Reuters.

Роулі заявив, що рівень вбивств у Лондоні є найнижчим за всю історію в розрахунку на душу населення, і місто є безпечнішим за Лос-Анджелес і Нью-Йорк, а також за багато інших європейських столиць.

Він зазначив, що за даними поліції та інформацією про госпіталізації, кількість тяжких насильницьких злочинів у Лондоні зменшується.

За даними лондонської поліції, у 2025 році в Лондоні було скоєно 97 вбивств, що на 11% менше, ніж у 2024 році, а кількість насильницьких інцидентів, що призвели до травм, зменшилася на п'яту частину з 2014 року.

"Попри поширені в інтернеті твердження, включно із створеними за допомогою штучного інтелекту відеороликами з вигаданими сценаріями насильства, деякі коментатори просувають версію, яка їм вигідна, попри те, що факти свідчать про зовсім інше", – наголосив він.

Агентство також нагадало, що у листопаді американський президент Дональд Трамп припустив, що в Лондоні є райони, куди поліція не може зайти, і звинуватив мера міста в тому, що він "дозволяє злочинності процвітати".

Водночас у жовтні біля синагоги в Манчестері на Йом Кіпур, найсвятіший день у єврейському релігійному календарі, стався смертельний напад.

Лондонзлочинність

Останні матеріали

Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 січня 2026, 07:38
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Політика
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Переклад iPress – 12 січня 2026, 13:56
Політика
"Просто протести" чи "революція"? Що відбувається в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 12 січня 2026, 12:28
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Політика
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 січня 2026, 07:51
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Політика
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2026, 14:44
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Політика
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Переклад iPress – 09 січня 2026, 12:28
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 08 січня 2026, 16:09
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Політика
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Переклад iPress – 08 січня 2026, 12:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється