Лондон очолив Європу за безпекою: найнижчий рівень вбивств

Рівень вбивств у Лондоні є найнижчим за всю історію.

Комісар поліції Лондона Марк Роулі заявив, що рівень вбивств у місті впав до найнижчого рівня за останні десять років, що свідчить про те, що місто стає безпечнішим.

Його слова цитує Reuters.

Роулі заявив, що рівень вбивств у Лондоні є найнижчим за всю історію в розрахунку на душу населення, і місто є безпечнішим за Лос-Анджелес і Нью-Йорк, а також за багато інших європейських столиць.

Він зазначив, що за даними поліції та інформацією про госпіталізації, кількість тяжких насильницьких злочинів у Лондоні зменшується.

За даними лондонської поліції, у 2025 році в Лондоні було скоєно 97 вбивств, що на 11% менше, ніж у 2024 році, а кількість насильницьких інцидентів, що призвели до травм, зменшилася на п'яту частину з 2014 року.

"Попри поширені в інтернеті твердження, включно із створеними за допомогою штучного інтелекту відеороликами з вигаданими сценаріями насильства, деякі коментатори просувають версію, яка їм вигідна, попри те, що факти свідчать про зовсім інше", – наголосив він.

Агентство також нагадало, що у листопаді американський президент Дональд Трамп припустив, що в Лондоні є райони, куди поліція не може зайти, і звинуватив мера міста в тому, що він "дозволяє злочинності процвітати".

Водночас у жовтні біля синагоги в Манчестері на Йом Кіпур, найсвятіший день у єврейському релігійному календарі, стався смертельний напад.