російські дипломати засудили редакційну політику BBC.

російське посольство в Лондоні назвало BBC, британську суспільну телерадіокомпанію, "інструментом пропаганди та дезінформації", сповненим "ідеологічних настанов". Ця критика з'явилася після того, як президент США Дональд Трамп погрожував подати позов на BBC на суму 1 мільярд доларів за редагування його промови, виголошеної 6 січня 2021 року, під час трансляції документального фільму Panorama за кілька днів до президентських виборів 2024 року.

Адвокати президента США дали корпорації час до п'ятниці, щоб "відкликати" будь-які "неправдиві, зневажливі та провокаційні заяви" про нього.

"Його журналісти відбирають і маніпулюють фактами, а також піддають цензурі інформацію, яка не відповідає їхній партійній редакційній позиції", — зазначено в каналі посольства в Telegram.

Московське представництво в Лондоні також звинуватило BBC в "системних недоліках... де ідеологічна догма замінила журналістську етику" і заявило, що протягом багатьох років у редакційній політиці спостерігалися "упереджені репортажі" та "подвійні стандарти".

"Корпорація стала платформою для русофобії та екстремізму. Ми впевнені, що настане час, коли керівництво BBC буде притягнуто до відповідальності за свою русофобію і змушене публічно вибачитися за роки й десятиліття наклепів на нашу націю", — йдеться в повідомленні Telegram.

Нагадаємо, що генеральний директор британського медіа BBC Тім Дейві та очільниця BBC News Дебора Тернесс оголосили про відставку на тлі скандалу з відредагованою промовою президента США Дональда Трампа в програмі ВВС Panorama.