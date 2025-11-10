Трамп погрожує мільярдним позовом проти BBC через редагування промови
Президент США Дональд Трамп пригрозив британському суспільному мовнику Бі-Бі-Сі позовом на $1 мільярд, звинувативши компанію у спробі "втрутитися в президентські вибори" минулого року шляхом редагування однієї з його промов.
Про це повідомляє NBC News із посиланням на речника юридичної команди Трампа.
"Бі-Бі-Сі знеславила президента Трампа, навмисно та оманливо відредагувавши свій документальний фільм, щоби спробувати втрутитися у президентські вибори", - йдеться у заяві.
У листі юристи Трампа визначили крайній термін до п’ятниці, 14 листопада, о 22:00 за Гринвічем, щоб Бі-Бі-Сі зробила "повне та справедливе спростування" документальної стрічки Panorama.
Президент наголосив, що "продовжить притягувати до відповідальності тих, хто поширює брехню, обман та фейкові новини".