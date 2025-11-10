Він звинуватив британський мовник у спотворенні його промови та втручанні у президентські вибори.

Президент США Дональд Трамп пригрозив британському суспільному мовнику Бі-Бі-Сі позовом на $1 мільярд, звинувативши компанію у спробі "втрутитися в президентські вибори" минулого року шляхом редагування однієї з його промов.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на речника юридичної команди Трампа.

"Бі-Бі-Сі знеславила президента Трампа, навмисно та оманливо відредагувавши свій документальний фільм, щоби спробувати втрутитися у президентські вибори", - йдеться у заяві.

У листі юристи Трампа визначили крайній термін до п’ятниці, 14 листопада, о 22:00 за Гринвічем, щоб Бі-Бі-Сі зробила "повне та справедливе спростування" документальної стрічки Panorama.

Президент наголосив, що "продовжить притягувати до відповідальності тих, хто поширює брехню, обман та фейкові новини".