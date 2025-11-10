Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Гендиректор та очільниця BBC йдуть у відставку через скандал із промовою Трампа

10 листопада 2025, 11:19
Гендиректор та очільниця BBC йдуть у відставку через скандал із промовою Трампа
Фото: reuters.com
Тім Дейві працював у BBC протягом 20 років, пʼять із них — на посаді гендиректора.

Генеральний директор британського медіа BBC Тім Дейві та очільниця BBC News Дебора Тернесс оголосили про відставку на тлі скандалу з відредагованою промовою президента США Дональда Трампа в програмі ВВС Panorama.

Про це повідомив сам канал.

Минулого тижня видання The Telegraph опублікувало витяги зі службової записки BBC, яка опинилася в розпорядженні журналістів.

У ній йшлося про те, що програма Panorama, яка вийшла в ефір у жовтні минулого року, змонтувала дві частини промови Трампа так, щоб виникло враження, ніби він заохочував заворушення, що сталися 6 січня 2021 року у Капітолії.

Автором службової записки був Майкл Прескотт — колишній радник комітету з редакційних стандартів телерадіокомпанії, який залишив цю посаду в червні. Він висловив стурбованість щодо чесності фільму «Трамп: другий шанс?», створеного незалежною продюсерською компанією October Films Ltd.

Реагуючи на публікацію The Telegraph, Трамп у своїй соцмережі Truth Social подякував британській газеті "за викриття цих корумпованих журналістів". Він назвав редакцію BBC "дуже нечесними людьми, які намагалися вплинути на результати президентських виборів".

У внутрішньому листі працівникам гендиректор BBC Тім Дейві повідомив, що рішення про відставку є свідомим. Він зазначив, що бере на себе відповідальність за допущені помилки медіа.

Тім Дейві працював у BBC протягом 20 років, пʼять із них — на посаді гендиректора.

"Як і всі держорганізації, BBC не ідеальна, і ми завжди повинні бути відкритими, прозорими та підзвітними. Хоча це і не єдина причина, поточна дискусія навколо BBC News, зі зрозумілих причин, вплинула на моє рішення", — заявив Дейві.

Своєю чергою керівниця відділу новин BBC Дебора Тернес сказала, що відповідальність за те, що сталося, лежить на ній. Водночас вона заперечує звинувачення в упередженості щодо BBC News.

"Полеміка, що триває навколо програми Panorama про президента Трампа, досягла такого рівня, що завдає шкоди BBC - установі, яку я дуже люблю", — наголосила Тернес.

 

BBCДональд Трамп

Останні матеріали

Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників Кремля і в Європі – Politico
Політика
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників Кремля і в Європі – Politico
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 12:08
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О’Брайен
Політика
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 00:17
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
Спорт
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
09 листопада 2025, 15:39
кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Політика
кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 14:14
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Політика
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 10:31
Евакуація, відступ, виведення військ... Поразка – Том Купер
Політика
Евакуація, відступ, виведення військ... Поразка – Том Купер
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 00:37
Вплив еволюції сприйняття загроз на трансатлантичний альянс. 4 сценарії майбутнього НАТО – Ерік Браттберг
Політика
Вплив еволюції сприйняття загроз на трансатлантичний альянс. 4 сценарії майбутнього НАТО – Ерік Браттберг
Переклад iPress – 06 листопада 2025, 16:42
Трамп справді був у бюлетенях. Демократи підривають коаліцію Трампа трьома великими перемогами на виборах – огляд американських ЗМІ
Політика
Трамп справді був у бюлетенях. Демократи підривають коаліцію Трампа трьома великими перемогами на виборах – огляд американських ЗМІ
Переклад iPress – 06 листопада 2025, 12:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється