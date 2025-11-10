Гендиректор та очільниця BBC йдуть у відставку через скандал із промовою Трампа
Генеральний директор британського медіа BBC Тім Дейві та очільниця BBC News Дебора Тернесс оголосили про відставку на тлі скандалу з відредагованою промовою президента США Дональда Трампа в програмі ВВС Panorama.
Про це повідомив сам канал.
Минулого тижня видання The Telegraph опублікувало витяги зі службової записки BBC, яка опинилася в розпорядженні журналістів.
У ній йшлося про те, що програма Panorama, яка вийшла в ефір у жовтні минулого року, змонтувала дві частини промови Трампа так, щоб виникло враження, ніби він заохочував заворушення, що сталися 6 січня 2021 року у Капітолії.
Автором службової записки був Майкл Прескотт — колишній радник комітету з редакційних стандартів телерадіокомпанії, який залишив цю посаду в червні. Він висловив стурбованість щодо чесності фільму «Трамп: другий шанс?», створеного незалежною продюсерською компанією October Films Ltd.
Реагуючи на публікацію The Telegraph, Трамп у своїй соцмережі Truth Social подякував британській газеті "за викриття цих корумпованих журналістів". Він назвав редакцію BBC "дуже нечесними людьми, які намагалися вплинути на результати президентських виборів".
У внутрішньому листі працівникам гендиректор BBC Тім Дейві повідомив, що рішення про відставку є свідомим. Він зазначив, що бере на себе відповідальність за допущені помилки медіа.
Тім Дейві працював у BBC протягом 20 років, пʼять із них — на посаді гендиректора.
"Як і всі держорганізації, BBC не ідеальна, і ми завжди повинні бути відкритими, прозорими та підзвітними. Хоча це і не єдина причина, поточна дискусія навколо BBC News, зі зрозумілих причин, вплинула на моє рішення", — заявив Дейві.
Своєю чергою керівниця відділу новин BBC Дебора Тернес сказала, що відповідальність за те, що сталося, лежить на ній. Водночас вона заперечує звинувачення в упередженості щодо BBC News.
"Полеміка, що триває навколо програми Panorama про президента Трампа, досягла такого рівня, що завдає шкоди BBC - установі, яку я дуже люблю", — наголосила Тернес.