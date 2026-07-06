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CУСПІЛЬСТВО

У Букінгемському палаці пояснили, чому не прийматимуть принца Гаррі

06 липня 2026, 18:57
У Букінгемському палаці пояснили, чому не прийматимуть принца Гаррі
Фото: 24 канал
Герцог Сассекський має відвідати Лондон і Бірмінгем у справах, пов'язаних з "Іграми нескорених".

Принц Гаррі не житиме в Букінгемському палаці під час свого візиту до Лондона, хоча його команда вранці 6 липня повідомила, що він прийняв запрошення.

Про це пише The Guardian.

Герцог Сассекський має відвідати Лондон і Бірмінгем у справах, пов'язаних з "Іграми нескорених". 6 липня медіа написали, що він прийняв запрошення Букінгемського палацу, однак через 15 хвилин BBC написала, що в палаці спростували цю заяву.

Речник принца Гаррі заявив, що пропозицію короля "відкликали в останній момент". Напередодні медіа писали, що принц спершу відхилив пропозицію від свого імені та від імені дружини і дітей, а через деякий час змінив своє рішення. Однак відповідні умови для прийому та персонал уже були недоступні. У Букінгемському палаці заявили, що через пізнє попередження не встигли підготувати все необхідне. У команді герцога уточнили, що він хотів спочатку владнати безпекові питання, а тоді вже зміг прийняти запрошення.

Нагадаємо, герцог Сассекський заснував "Ігри нескорених" у 2014 році, щоб дати можливість пораненим ветеранам брати участь у спортивних змаганнях, подібних до Паралімпійських ігор.

Лондонпринц Гаррі

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