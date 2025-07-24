Кібератака на прокуратуру Нідерландів: підозрюють росію

Атака може бути частиною ширшої кампанії рф проти країн, які підтримують Україну.

За кібератакою на внутрішню ІТ-систему Генеральної прокуратури Нідерландів, яка залишається відключеною від інтернету вже тривалий час, можуть стояти російські хакери.

Про це з посиланням на джерела в уряді Нідерландів повідомляє видання AD.nl.

За словами "добре поінформованих джерел" у нідерландських правоохоронних органах, є «помітні ознаки» того, що кібератака має російський слід.

Співрозмовники видання підозрюють, що зловмисники могли отримати доступ до систем прокуратури ще за кілька тижнів до того, як вразливість була виявлена.

Метою атаки, на думку джерел, міг бути збір інформації про розслідування, які Нідерланди ведуть проти рф, або спроба дестабілізувати ситуацію в країні у зв’язку з її підтримкою України.

Подія сталася ще в березні. Тоді розвідка Нідерландів викрила кібершпигунство рф щодо західної зброї для України.