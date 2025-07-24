Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Кібератака на прокуратуру Нідерландів: підозрюють росію

24 липня 2025, 18:19
Кібератака на прокуратуру Нідерландів: підозрюють росію
Фото: з вільних джерел
Атака може бути частиною ширшої кампанії рф проти країн, які підтримують Україну.

За кібератакою на внутрішню ІТ-систему Генеральної прокуратури Нідерландів, яка залишається відключеною від інтернету вже тривалий час, можуть стояти російські хакери.

Про це з посиланням на джерела в уряді Нідерландів повідомляє видання AD.nl.

За словами "добре поінформованих джерел" у нідерландських правоохоронних органах, є «помітні ознаки» того, що кібератака має російський слід.

Співрозмовники видання підозрюють, що зловмисники могли отримати доступ до систем прокуратури ще за кілька тижнів до того, як вразливість була виявлена.

Метою атаки, на думку джерел, міг бути збір інформації про розслідування, які Нідерланди ведуть проти рф, або спроба дестабілізувати ситуацію в країні у зв’язку з її підтримкою України.

Подія сталася ще в березні. Тоді розвідка Нідерландів викрила кібершпигунство рф щодо західної зброї для України.

 

РосіяНідерландикібератака

Останні матеріали

Перестановки в уряді України. Чи посилять вони національну стійкість та чи відновлять відносини з Трампом? – Chatham House
Політика
Перестановки в уряді України. Чи посилять вони національну стійкість та чи відновлять відносини з Трампом? – Chatham House
Переклад iPress – 24 липня 2025, 16:07
40 червоних хакерів. Як формувалась кіберекосистема Китаю – RUSI
Технології
40 червоних хакерів. Як формувалась кіберекосистема Китаю – RUSI
Переклад iPress – 24 липня 2025, 11:43
Зеленський зробив путіну PR-подарунок. Що думають на Заході про знищення незалежності антикорупційних органів в Україні?
Політика
Зеленський зробив путіну PR-подарунок. Що думають на Заході про знищення незалежності антикорупційних органів в Україні?
Переклад iPress – 24 липня 2025, 07:40
Європа повинна вивести Туреччину з ізоляції. Геополітичні можливості стукають у двері – Тімоті Еш
Політика
Європа повинна вивести Туреччину з ізоляції. Геополітичні можливості стукають у двері – Тімоті Еш
Переклад iPress – 23 липня 2025, 14:29
путін має постати перед судом, а не сидіти за столом перемовин. Україні потрібні справедливість та відповідальність – Марк Гертлінг
Політика
путін має постати перед судом, а не сидіти за столом перемовин. Україні потрібні справедливість та відповідальність – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 23 липня 2025, 11:52
Досвід, за який сплачено життями.
Технології
Досвід, за який сплачено життями. "Мадяр" розповів, як 4 команди дронів за 15 хвилин можуть знищити будь-яку базу НАТО – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2025, 23:57
путін знов потрапляє в категорію
Політика
путін знов потрапляє в категорію "дурних ворогів". Чому він продовжує робити ті самі помилки – Мік Раян
Переклад iPress – 22 липня 2025, 15:54
Цифровий ГУЛАГ путіна. кремль примусово заганяє росіян у новий мобільний застосунок – The Times
Політика
Цифровий ГУЛАГ путіна. кремль примусово заганяє росіян у новий мобільний застосунок – The Times
Переклад iPress – 22 липня 2025, 11:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється