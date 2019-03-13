Кіберполіція затримала жінку, яка використовувала свого 4-річного сина для порно

За словами затриманої, таких фото та відео вона продала близько 20-30 штук

26-річна дівчина була порноакторкою і вирішила використати свого сина для порно, якому на той момент було два роки, щоб заробити більше грошей.

"Протягом останніх років жінка, використовуючи свого сина створювала відео порнографічного характеру та продавала його на спеціалізованих закритих форумах. Вартість одного такого ролика становилавід 1,5 до 3 тисяч гривень", - повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції.

За словами затриманої, таких фото та відео вона продала близько 20-30 штук.

Співробітники кіберполіції спільно зі слідчими Деснянського управління столичної поліції, за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 3, провели обшук у квартирі, де проживала затримана із сином.

На її комп’ютері правоохоронці виявили велику кількість фото- та відеоматеріалів порнографічного характеру за її участі. Серед них – і файли з малолітнім хлопчиком. Техніку вилучено та направлено на експертизу.

Кримінальне провадження триває за раніше розпочатими кримінальними провадженнями: ч 2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 153(Сексуальне насильство) та ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України.

З хлопчиком працюють психологи. Жінку затримано в порядку статті 208 КПК України та оголошено про підозру. Їй загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск прокоментував скандал зі священиками і єпископами, які здійснювали сексуальне насилля над монахинями. Також додав, що має плани розв'язувати цю проблему.