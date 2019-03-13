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Кіберполіція затримала жінку, яка використовувала свого 4-річного сина для порно

За словами затриманої, таких фото та відео вона продала близько 20-30 штук
26-річна дівчина була порноакторкою і вирішила використати свого сина для порно, якому на той момент було два роки, щоб заробити більше грошей.
Кіберполіція затримала жінку, яка використовувала свого 4-річного сина для порно Фото:Нацполіція

"Протягом останніх років жінка, використовуючи свого сина створювала відео порнографічного характеру та продавала його на спеціалізованих закритих форумах. Вартість одного такого ролика становилавід 1,5 до 3 тисяч гривень", - повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції.

За словами затриманої, таких фото та відео вона продала близько 20-30 штук.

Співробітники кіберполіції спільно зі слідчими Деснянського управління столичної поліції, за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 3, провели обшук у квартирі, де проживала затримана із сином.

На її комп’ютері правоохоронці виявили велику кількість фото- та відеоматеріалів порнографічного характеру за її участі. Серед них – і файли з малолітнім хлопчиком. Техніку вилучено та направлено на експертизу.

Кримінальне провадження триває за раніше розпочатими кримінальними провадженнями: ч 2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 153(Сексуальне насильство) та ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України.

З хлопчиком працюють психологи. Жінку затримано в порядку статті 208 КПК України та оголошено про підозру. Їй загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск прокоментував скандал зі священиками і єпископами, які здійснювали сексуальне насилля над монахинями. Також додав, що має плани розв'язувати цю проблему.

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13 03 2019 22:33
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