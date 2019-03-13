Кіберполіція затримала жінку, яка використовувала свого 4-річного сина для порно
"Протягом останніх років жінка, використовуючи свого сина створювала відео порнографічного характеру та продавала його на спеціалізованих закритих форумах. Вартість одного такого ролика становилавід 1,5 до 3 тисяч гривень", - повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції.
За словами затриманої, таких фото та відео вона продала близько 20-30 штук.
Співробітники кіберполіції спільно зі слідчими Деснянського управління столичної поліції, за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 3, провели обшук у квартирі, де проживала затримана із сином.
На її комп’ютері правоохоронці виявили велику кількість фото- та відеоматеріалів порнографічного характеру за її участі. Серед них – і файли з малолітнім хлопчиком. Техніку вилучено та направлено на експертизу.
Кримінальне провадження триває за раніше розпочатими кримінальними провадженнями: ч 2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 153(Сексуальне насильство) та ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України.
З хлопчиком працюють психологи. Жінку затримано в порядку статті 208 КПК України та оголошено про підозру. Їй загрожує до 10 років ув’язнення.
Нагадаємо, що Папа Римський Франциск прокоментував скандал зі священиками і єпископами, які здійснювали сексуальне насилля над монахинями. Також додав, що має плани розв'язувати цю проблему.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- "Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати"Армія – це плоть і кров від нашого суспільства. Якщо в суспільстві не все гаразд, звідки чекати ідеальних військових?"
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print is not dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - для прихильників "чистого мистецтва"