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ПОЛІТИКА

Кіберзлочинність у Німеччині сягнула рекордного рівня через атаки хакерів

03 червня 2025, 19:10
Кіберзлочинність у Німеччині сягнула рекордного рівня через атаки хакерів
Фото: EPA/UPG
Уряд країни посилить боротьбу з кіберзагрозами.

Кіберзлочинність у Німеччині минулого року зросла до рекордного рівня через атаки проросійських та антиізраїльських хакерів, заявило у вівторок, 3 червня, Федеральне управління кримінальної поліції країни (BKA).

Про це повідомляє Reuters.

“Кіберзлочинність стає дедалі більшою загрозою для нашої безпеки. Вона стає більш агресивною, але наші контрстратегії також стають дедалі більш професійними”, - сказав міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт, додавши, що уряд країни планує розширити правові можливості, які органи влади можуть використовувати для боротьби з кіберзлочинністю, і встановити "вищі стандарти" безпеки для компаній.

Минулого року в Німеччині було зафіксовано 131 391 випадок кіберзлочинів, а ще 201 877 випадків були скоєно з-за кордону або з невстановлених локацій, йдеться у звіті BKA.

За хакерськими атаками на німецькі об'єкти стоять переважно проросійські або антиізраїльські сили, зазначають у BKA, додаючи, що цілями здебільшого були державні установи. Програми-вимагачі є однією з головних загроз: у 2024 році 950 компаній та інституцій повідомили про такі випадки.

Німецька цифрова асоціація Bitkom заявила, що шкода, завдана кібератаками, склала 178,6 мільярда євро ($203,87 мільярда) минулого року — приблизно на 30,4 мільярда євро більше, ніж у попередньому році.

Нагадаємо, у Німеччині закликали вислати всіх російських дипломатів через кібератаки та саботаж.

Німеччинахакерикіберзлочинність

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