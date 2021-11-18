Кілька груп мігрантів намагалися прорватися з Білорусі до Польщі

Потім білоруси змусили мігрантів закидати камінням польських військових і відвернути їхню увагу. Спроба перетину кордону відбулася за кількасот метрів далі

Польські прикордонники за минулу добу запобігти кільком спробам прориву кордону великими групами мігрантів із Білорусі.

Про це інформують Міністерство національної оборони, Прикордонна служба та поліція Польщі, передає кореспондент Укрінформу.

Зокрема, вночі група із 100 мігрантів з території Білорусі прорвалася на територію Польщі через отвір у загородженні, зроблений білоруськими службами.

"Сьогодні вночі відбулася спроба нелегального перетину кордону у Дубіче Церкове, яку заохочували білоруські служби. Групу з близько 100 мігрантів затримали польські служби", - підкреслюють в Міноборони.

Як зазначається, білоруські спецслужби спочатку провели розвідку (території – ред.), і, ймовірно, пошкодили загородження.

"Потім білоруси змусили мігрантів закидати камінням польських військових і відвернути їхню увагу. Спроба перетину кордону відбулася за кількасот метрів далі", - наголосили в міністерстві.

У прикріпленому до повідомлення відео видно, як група осіб вже перетнула загородження, де їх відразу оточили польські військові.

Водночас поліція Підляського воєводства інформує, що поблизу населеного пункту Половце група чоловіків, які були перевдягнуті у білоруську військову форму, кидали камінням у бік поліцейських.

За даними Прикордонної служби Польщі, за минулу добу, 17 листопада, зафіксовано 501 спробу нелегального перетину кордону, 31 особі видано рішення про необхідність залишення території Польщі.

Як наголошується, відбулося декілька силових спроб перетнути кордон великими групами, одна з яких нараховувала близько 500 осіб.

Як повідомлялося, криза на польсько-білоруському кордоні триває від серпня. Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь і Росію у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку.

Від початку вересня на польсько-білоруському кордоні діє надзвичайний стан. Варшава планує збудувати до середини 2022 року на лінії кордону з РБ загородження заввишки понад 5 метрів.

Станом на сьогодні біля кордону в районі пункту пропуску Брузги-Кузниця перебувають близько тисячі мігрантів. Водночас велику групу осіб білоруські служби напередодні вивезли з-під кордону.