Кілька європейських країн хочуть придбати іранські безпілотники – Міноборони

росія широко використовує іранські дрони для атак по цивільній інфраструктурі України.

Кілька західних і європейських країн нібито звернулися до Ірану з проханням про придбання безпілотників.

Про це заявив представник Міністерства оборони Ірану бригадний генерал Реза Талаї-Нік, повідомляє Mehr News Agency.

"У наших безпілотників багато замовників, і багато країн просять купити у нас безпілотники. Зараз є багато замовників на наші безпілотники, і ми отримали кілька запитів від західних і європейських країн, хоча вони не хочуть бути названими", - сказав він.

За словами Талаї-Нік, Іран не виставляє всі свої безпілотники через деякі застереження.

"Якщо у нас немає політичних міркувань і міркувань безпеки щодо тієї чи іншої країни, і ми впевнені, що цей безпілотник не буде використано неналежним чином, а також з огляду на можливості виробництва безпілотників і внутрішній попит, ми готові експортувати безпілотники, які перебувають у портфелі експортної продукції", - заявив він.

Представник відомства додав, що жоден із контрактів на експорт безпілотників з іншими країнами не було скасовано.

"Що стосується минулих обмінів із такими країнами, як росія, то жоден із них не було скасовано. Однак кожен із них проходить через свої специфічні процеси", - зазначив він.

росія широко використовує іранські дрони для атак по цивільній інфраструктурі України. Сьогодні вважається, що Іран надав росії понад 400 безпілотників Shahed 131, 136 і Mohajer, і цей запас росія вже майже повністю вичерпала.

Нещодавно Іран представив дрон Mohajer-10, здатний літати 24 години.