Кілька нових міжнародних авіакомпаній мають намір зайти в аеропорт Дніпра

На сьогодні в аеропорту Дніпра працюють авіакомпанії "Австрійські авіалінії", "Міжнародні авіалінії України", "Роза вітрів", Ellinair. Вони здійснюють рейси до Києва, Івано-Франківська, Відня, Тель-Авіва, Шарм-ель-Шейха

"Наразі вся авіаційна промисловість саме планує "літній" розклад, який почне діяти з 29 березня. Запропонували їм внести туди й наш аеропорт. Розглядаємо можливість ввести нові рейси до країн Європи та до Туреччини. При цьому враховуємо технічні можливості аеропорту. Звертаємо увагу й на те, що вперше в Україні на території аеропорту, що працює, розгорнуться будівельні роботи", - пояснив Криворотченко.

Аеропорт Дніпра проводить переговори з кількома міжнародними авіакомпаніями про запуск нових напрямів, зміни плануються вже в "літньому" розкладі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомила прес-служба Дніпропетровської обласної держадміністрації (ОДА) у п'ятницю, про це розповіли керівник області Олександр Бондаренко та перший заступник гендиректора аеропорту Сергій Криворотченко під час брифінгу в ОДА.

"Я звернувся до керівництва аеропорту з проханням залучити до роботи міжнародні авіакомпанії, які відкрили б додаткові рейси і Україною, і за кордон. Там охоче підтримали ініціативу. Вперше за п'ять років наш аеропорт виходить зі стану занепаду та стає на шлях розвитку. Крім того, це підготовка до відкриття нового аеропорту. Так, уже з першого дня роботи сучасний термінал буде заповнений пасажирами, а злітно-посадкова смуга - літаками міжнародних авіакомпаній", - цитує прес-служба главу відомства Бондаренка.

Як наголошується в повідомленні, аеропорт також проводить переговори з перевізниками, які вже літають із Дніпра, про нові напрями.

"Наразі вся авіаційна промисловість саме планує "літній" розклад, який почне діяти з 29 березня. Запропонували їм внести туди й наш аеропорт. Розглядаємо можливість ввести нові рейси до країн Європи та до Туреччини. При цьому враховуємо технічні можливості аеропорту. Звертаємо увагу й на те, що вперше в Україні на території аеропорту, що працює, розгорнуться будівельні роботи", - пояснив Криворотченко.

На сьогодні в аеропорту Дніпра працюють авіакомпанії "Австрійські авіалінії", "Міжнародні авіалінії України", "Роза вітрів", Ellinair. Вони здійснюють рейси до Києва, Івано-Франківська, Відня, Тель-Авіва, Шарм-ель-Шейха.

Як повідомлялося, ТОВ "Інститут Укрдорпроект" виграло тендер на послугу проектування нової злітно-посадкової смуги (ЗПС) Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ", запропонувавши ціну на 1,979 млн грн меншу за очікувану вартість закупівлі, яка становила 26,514 млн грн (з ПДВ).

Над проектом аеропорту паралельно працюватимуть облдержадміністрація і приватний інвестор. За держкошти побудують злітно-посадкову смугу завдовжки 3,2 км, оснащену сучасними системами навігації, метеорологічним та світлосигнальним обладнанням. Новий міжнародний термінал і VIP-термінал у єдиному комплексі будуватиме українська промислово-фінансова група DCH. Планується, що він матиме високу пропускну спроможність - до 1 тис. осіб/год.

Загальна вартість проекту - 4,8 млрд грн.

Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" функціонує з 1943 року, самостійним підприємством став лише у 2011 році. Розташований за 5 км на південний схід від Дніпра. наразі довжина злітно-посадкової смуги аеропорту становить 2,841 тис. м.

Нагадаємо, що будівництво аеропорту в Дніпрі почнется літом 2020 року.