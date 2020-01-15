Кількість авіарейсів в повітряному просторі України підвищилась за рік на 12%

У 2019 році найбільш значні обсяги аеронавігаційного обслуговування Украерорух надав МАУ, Turk Hava Yollari, Wizz Air, Belavia та LOT

Наразі за обсягами повітряного руху Україна не досягла рівня 2013 року, найуспішнішого за всю історію існування Украероруху - тоді загальна кількість польотів над Україною за рік становила 534 581. Зараз цей показник на 37,2 % нижчий.

У 2019 році Украерорух надав послуги з аеронавігаційного обслуговування 335 407 рейсам іноземних та українських авіакомпаній, що на 11,5 % перевищує цей показник порівняно з 2018 роком, але на 37,2% нижче ніж у рекордному 2013-му році, повідомляє "Економічна правда".

Украерорух забезпечив виконання 109 777 рейсів вітчизняних авіакомпаній, що більше ніж за минулий рік на 2,9%, та 225 630 авіарейсів іноземних авіакомпаній, що порівняно з 2018 роком більше на 16,2 %.

За типами польотів: транзитні польоти - 141 680 (+13,2 %), міжнародні (з вильотом/посадкою) - 162 937 (+11,5 %), кількість внутрішніх польотів становить 30 790 (+4 %).

"Найбільший потенціал зосереджено в транзитних польотах у повітряному просторі України, враховуючи вигідне географічне розташування країни. Їхня кількість порівняно з 2013 роком знизилася утричі через тимчасову окупацію Криму та бойові дії на сході країни. Загалом недоотриманий дохід Украероруху через зниження інтенсивності повітряного руху починаючи з 2014 року оцінюється на рівні 20 млрд грн", - заявляє керівник Украероруху Андрій Ярмак.

Наразі за обсягами повітряного руху Україна не досягла рівня 2013 року, найуспішнішого за всю історію існування Украероруху - тоді загальна кількість польотів над Україною за рік становила 534 581. Зараз цей показник на 37,2 % нижчий.

У 2019 році найбільш значні обсяги аеронавігаційного обслуговування Украерорух надав МАУ, Turk Hava Yollari, Wizz Air, Belavia та LOT.

Нагадаємо, що Мінінфраструктури має намір збільшити частку лоукостів в Україні до 63%.