Кількість авіарейсів в повітряному просторі України підвищилась за рік на 12%
У 2019 році Украерорух надав послуги з аеронавігаційного обслуговування 335 407 рейсам іноземних та українських авіакомпаній, що на 11,5 % перевищує цей показник порівняно з 2018 роком, але на 37,2% нижче ніж у рекордному 2013-му році, повідомляє "Економічна правда".
Украерорух забезпечив виконання 109 777 рейсів вітчизняних авіакомпаній, що більше ніж за минулий рік на 2,9%, та 225 630 авіарейсів іноземних авіакомпаній, що порівняно з 2018 роком більше на 16,2 %.
За типами польотів: транзитні польоти - 141 680 (+13,2 %), міжнародні (з вильотом/посадкою) - 162 937 (+11,5 %), кількість внутрішніх польотів становить 30 790 (+4 %).
"Найбільший потенціал зосереджено в транзитних польотах у повітряному просторі України, враховуючи вигідне географічне розташування країни. Їхня кількість порівняно з 2013 роком знизилася утричі через тимчасову окупацію Криму та бойові дії на сході країни. Загалом недоотриманий дохід Украероруху через зниження інтенсивності повітряного руху починаючи з 2014 року оцінюється на рівні 20 млрд грн", - заявляє керівник Украероруху Андрій Ярмак.
Наразі за обсягами повітряного руху Україна не досягла рівня 2013 року, найуспішнішого за всю історію існування Украероруху - тоді загальна кількість польотів над Україною за рік становила 534 581. Зараз цей показник на 37,2 % нижчий.
У 2019 році найбільш значні обсяги аеронавігаційного обслуговування Украерорух надав МАУ, Turk Hava Yollari, Wizz Air, Belavia та LOT.
Нагадаємо, що Мінінфраструктури має намір збільшити частку лоукостів в Україні до 63%.
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