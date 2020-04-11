Кількість безконтактних операцій зросла на понад 20% - НБУ
Від початку року 54% усіх безготівкових платежів становлять безконтактні операції, минулого року це була лише третина, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на прес-службу НБУ.
У регуляторі зазначають, що у вересні значно зросла частка токенізованих карток, тобто розрахунків за допомогою NFC-чипу смартфоном, годинником тощо. У порівнянні з січнем, таких операцій стало на 50% більше.
Сума безготівкових операцій зросла на 5,5% до січня-вересня минулого року. Натомість готівки з карток почали отримувати на 3,3% менше.
Також розширюється мережа платіжних терміналів: їхня кількість зросла на 7,9%. З них 85% підтримують "безконтакт".
Станом на 1 жовтня в Україні випущено понад 73 мільйони карток, тобто +7,4% від початку року.
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