Кількість безконтактних операцій зросла на понад 20% - НБУ

У порівнянні з січнем, таких операцій стало на 50% більше

У регуляторі зазначають, що у вересні значно зросла частка токенізованих карток, тобто розрахунків за допомогою NFC-чипу смартфоном, годинником тощо.

Від початку року 54% усіх безготівкових платежів становлять безконтактні операції, минулого року це була лише третина, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на прес-службу НБУ.

У регуляторі зазначають, що у вересні значно зросла частка токенізованих карток, тобто розрахунків за допомогою NFC-чипу смартфоном, годинником тощо. У порівнянні з січнем, таких операцій стало на 50% більше.

Сума безготівкових операцій зросла на 5,5% до січня-вересня минулого року. Натомість готівки з карток почали отримувати на 3,3% менше.

Також розширюється мережа платіжних терміналів: їхня кількість зросла на 7,9%. З них 85% підтримують "безконтакт".

Станом на 1 жовтня в Україні випущено понад 73 мільйони карток, тобто +7,4% від початку року.

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