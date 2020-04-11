Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Кількість безконтактних операцій зросла на понад 20% - НБУ

У порівнянні з січнем, таких операцій стало на 50% більше
У регуляторі зазначають, що у вересні значно зросла частка токенізованих карток, тобто розрахунків за допомогою NFC-чипу смартфоном, годинником тощо.
Кількість безконтактних операцій зросла на понад 20% - НБУ Фото: pravda.com.ua

Від початку року 54% усіх безготівкових платежів становлять безконтактні операції, минулого року це була лише третина, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на прес-службу НБУ.

У регуляторі зазначають, що у вересні значно зросла частка токенізованих карток, тобто розрахунків за допомогою NFC-чипу смартфоном, годинником тощо. У порівнянні з січнем, таких операцій стало на 50% більше.

Сума безготівкових операцій зросла на 5,5% до січня-вересня минулого року. Натомість готівки з карток почали отримувати на 3,3% менше.  

Також розширюється мережа платіжних терміналів: їхня кількість зросла на 7,9%. З них 85% підтримують "безконтакт". 

Станом на 1 жовтня в Україні випущено понад 73 мільйони карток, тобто +7,4% від початку року.  

Нагадаємо, що в НБУ пояснили, як не стати жертвою шахраїв

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 11 2020 14:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Який бізнес під час кризи сплачував менше податків, який - більше

Який бізнес під час кризи сплачував менше податків, який - більше

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.