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Онлайн розрахунки: У НБУ пояснили, як не стати жертвою шахраїв

У Нацбанку радять пам'ятати, що для переказу коштів на картку цілком достатньо лише її номеру
На жаль, деколи підступним шахраям все-таки вдається обдурити довірливих або непоінформованих громадян. Для цього вони мають типові сценарії.
Онлайн розрахунки: У НБУ пояснили, як не стати жертвою шахраїв Visa

У НБУ заявили, що головне правило безпечних онлайн розрахунків - ніколи і нікому не повідомляти термін дії картки та тризначний код на її звороті, повідомляє "Економічна правда".

"На жаль, деколи підступним шахраям все-таки вдається обдурити довірливих або непоінформованих громадян. Для цього вони мають типові сценарії. Іноді - одягають маску покупця ваших речей.

Наприклад, ви продаєте велосипед у Інтернеті. І ось з'являється потенційний покупець, який готовий відразу надіслати вам гроші. Він запитує у вас номер карти. Це - нормально. Фактично, цей 16-значний номер - єдина інформація про вашу платіжну картку, яку можна безпечно розголошувати.

Далі починається найцікавіше. Псевдопокупець обов’язково запитає у вас термін дії платіжної картки та тризначний код на її звороті", - пояснили в НБУ.

У Нацбанку радять пам'ятати, що для переказу коштів на картку цілком достатньо лише її номеру.

"Якщо таке станеться з вами, не дайте себе обдурити. Відразу припиніть спілкування з таким псевдопокупцем", - йдеться у повідомленні.

Якщо є сумніви щодо ситуації, у НБУ рекомендують телефонувати на гарячу лінію Національного банку України: 0 800 505 240.

Нагадаємо, що під час карантину почастішали випадки шахрайства з картками 

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05 10 2020 15:41
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