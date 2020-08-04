Під час карантину почастішали випадки шахрайства з картками - Нацбанк
Про це повідомляють у пресслужбі Нацбанку, пише "Громадське".
Там зазначають, що українцям почали приходити СМС-повідомлення, у яких ніби то працівники банків намагаються отримати дані банківської картки.
"Зміст таких повідомлень може дещо різнитися, проте їх мета однакова - отримання персональних відомостей про громадян та їхні платіжні картки", - повідомляють у Нацбанку.
Фото: Нацбанк
Там застерігають українців не відповідати на подібні повідомлення, не телефонувати за вказаними номерами телефону, не переходити за посиланням, що міститься у повідомленні та ніколи не розголошувати дані банківської картки: номер, термін дії, CVC (три цифри на звороті картки).
"Працівники банків не мають права та повноважень запитувати ваші персональні дані, ПІН-коди до платіжних карток, динамічні коди підтверджень платежів та будь-яку іншу інформацію стосовно ваших рахунків", - наголошують в НБУ.
Там додають, що для нарахування будь-якої державної допомоги, наприклад додаткової тисячі гривень пенсіонерам, які отримують менш ніж 5 тисяч гривень на місяць, банки не мають телефонувати клієнтам, писати СМС-повідомлень та збирати дані карток.
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