У Франції ув’язнили чоловіків, які займалися шахрайством у масці міністра
Суд Парижа ув’язнив двох чоловіків, які видавали себе за французького міністра Жана-Іва Ле Дріана, щоб дурити багатих людей, виманюючи у них кошти.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Франко-ізраїльтяни Жільбер Шиклі та Ентоні Лазаревич обманювали своїх жертв, видаючи себе за чинного главу МЗС Жан-Іва Ле Дріана (міністр оборони в уряді Франсуа Олланда), часто надягаючи силіконову маску.
Ага Хан - духовний лідер мусульман-ісмаїлітів - і турецький бізнес-магнат Інан Кірач стали жертвами афери, яка мала місце в 2015 і 2016 роках.
Прокурори заявили, що на зустрічах, організованих по скайпу, один з шахраїв одягав зшиту на замовлення маску Ле Дріана і сидів нібито у його міністерському кабінеті в комплекті з прапорами і портретом тодішнього президента Франсуа Олланда.
Шахраї від імені міністра просили політиків і бізнесменів надати кошти для передбачуваних виплат викупу за заручників або для проведення антитерористичних операцій.
Таким чином вони виманили десятки мільйонів євро.
Вони заперечували шахрайство і узурпацію особи Ле Дріана, але були визнані судом винними
Шиклі був ув'язнений на 11 років і оштрафований на 2 мільйони євро, а Лазаревич отримав семирічний термін і штраф у розмірі 1 мільйона євро.
Коли вирок був винесений, Шиклі закричав: "Це скандал. Вам має бути соромно".
Слід зазначити, що злочинців затримали в Україні і екстрадували до Франції у 2017 році.
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