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НБУ зафіксував зменшення кількості шахрайств із платіжними картками

"За минулий рік сума збитків від незаконних дій із платіжними картками становила 0,0042% від загального обсягу всіх операцій із платіжними картками (у 2018 році – 0,0092%, у 2017 році – 0,0077%)"
Торік в Україні зафіксовано істотне зменшення кількості шахрайств із платіжними картками та сум збитків від нього.
НБУ зафіксував зменшення кількості шахрайств із платіжними картками Фото: pravda.com.ua

Про це свідчить звітність про збитки банків, держателів платіжних карток і торговців від незаконних дій/сумнівних операцій з платіжними картками за 2019 рік, повідомляє пресслужба Національного банку, передає УКРІНФОРМ.

"За минулий рік сума збитків від незаконних дій із платіжними картками становила 0,0042% від загального обсягу всіх операцій із платіжними картками (у 2018 році – 0,0092%, у 2017 році – 0,0077%)", - йдеться в повідомленні.

У НБУ пояснили, що на 1 млн грн видаткових операцій із використанням карток у 2019 році лише 42 гривні припадало на незаконні дії/сумнівні операції. Це вдвічі менше, ніж попереднього року.

Зазначається, що у середньому на одну незаконну операцію у 2019 році припадало близько 2 100 гривень, що на 16% менше, ніж у 2018 році (2 500 гривень).

Загалом кількість незаконних дій із платіжними картками, за якими понесено збитки, за минулий рік знизилася на третину – до 71,9 тис. випадків (у 2018 році – 105,5 тис. випадків), заявили в НБУ.

Найбільша кількість незаконних дій із платіжними картками в 2019 році відбувалась у мережі Інтернет – 41,4 тис. випадків (58% від загальної кількості). Однак порівняно з 2018 роком цей показник зменшився майже вдвічі.

А от незаконні операції з використанням банкоматів та під час оплати в торговельній мережі майже зрівнялися за кількістю та сумами, додали в НБУ.

Національний банк вкотре наголошує: в жодному випадку не слід розголошувати реквізити платіжних карток (термін дії, код CVС2/CVV2, ПІН-код) та персональні дані, а також логін/пароль для входу у веббанкінг, одноразові паролі для проведення додаткової автентифікації тощо.

Нагадаємо, що Національний банк України з 25 лютого вводить в обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень.

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07 03 2020 11:00
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