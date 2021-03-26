Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Кількість бізнесменів-українців у Польщі продовжує зростати

На кінець минулого року в Польщі було зареєстровано понад 21,5 тис. іноземців, які займаються підприємництвом
Незважаючи на коронакризу, кількість українців, що відкрили свій бізнес в Польщі, зросла на 20% за 2020 рік.
Кількість бізнесменів-українців у Польщі продовжує зростати Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Польське радіо" з посиланням на видання "Rzeczpospolita", пише "Економічна правда".

Станом на кінець 2020 року в Установі соціального страхування в Польщі було зареєстровано 5,9 тис. українських громадян, які мають свій бізнес.

Загалом на кінець минулого року в Польщі було зареєстровано понад 21,5 тис. іноземців, які займаються підприємництвом, що на 11% більше, ніж роком раніше. Найбільше серед них було підприємців з України.

Видання зазначає, що, незважаючи на пандемію, також збільшилася кількість підприємців з Білорусі. За статистикою ZUS, білоруси в 2020 році стали другою групою іноземців, які найчастіше реєстрували свою господарську діяльність в Польщі.

Читайте також: Мінекономіки планує запровадити інститут місцевого бізнес-омбудсмена у кожному регіоні

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 03 2021 13:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.