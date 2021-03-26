Кількість бізнесменів-українців у Польщі продовжує зростати

На кінець минулого року в Польщі було зареєстровано понад 21,5 тис. іноземців, які займаються підприємництвом

Незважаючи на коронакризу, кількість українців, що відкрили свій бізнес в Польщі, зросла на 20% за 2020 рік.

Про це повідомляє "Польське радіо" з посиланням на видання "Rzeczpospolita", пише "Економічна правда".

Станом на кінець 2020 року в Установі соціального страхування в Польщі було зареєстровано 5,9 тис. українських громадян, які мають свій бізнес.

Загалом на кінець минулого року в Польщі було зареєстровано понад 21,5 тис. іноземців, які займаються підприємництвом, що на 11% більше, ніж роком раніше. Найбільше серед них було підприємців з України.

Видання зазначає, що, незважаючи на пандемію, також збільшилася кількість підприємців з Білорусі. За статистикою ZUS, білоруси в 2020 році стали другою групою іноземців, які найчастіше реєстрували свою господарську діяльність в Польщі.

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