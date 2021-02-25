Мінекономіки та уряд в рамках підготовки Національної економічної стратегії до 2030 року визначили основні вектори розвитку малого та середнього бізнесу в Україні

Мінекономіки планує запровадити інститут місцевого бізнес-омбудсмена у кожному регіоні, а також - створити інформаційні, інкубаційні, акселераційні центри підтримки бізнесу, з фокусом на інновації та виробничу діяльність.

Про це повідомляє прес-служба міністерства за підсумками другого засідання Секторальної робочої групи з питань малого та середнього підприємництва щодо координації міжнародної технічної допомоги, пише "Економічна правда".

Зазначається, що у засіданні під головуванням заступниці міністра Ірини Новікової також взяли участь керівник відділу економічного співробітництва, енергетики, інфраструктури та довкілля Представництва ЄС в Україні Клое Алліо, партнери з розвитку, представники міністерства та Секретаріату Кабміну.

"Розвиток підприємництва для економіки будь-якої країни - це базис формування конкурентних відносин, наповнення бюджетів усіх рівнів, підвищення стандартів життя населення", - сказала Новікова.

За її словами, Мінекономіки та уряд в рамках підготовки Національної економічної стратегії до 2030 року визначили основні вектори розвитку малого та середнього бізнесу в Україні, зокрема:

розвиток екосистеми підтримки бізнесу;

розширення доступу до фінансування;

спрощення регуляторного середовища;

сприяння доступу на нові ринки.

"Наразі першочерговим завданням міністерства є консолідація державної національної інфраструктури підтримки та розвитку підприємництва.

Для цього Мінекономіки планує зробити наступні кроки: запустити спільно з міжнародними партнерами програми розвитку спроможності бізнес-об’єднань; створити інформаційні, інкубаційні, акселераційні центри підтримки бізнесу, з фокусом на інновації та виробничу діяльність; запровадити інститут місцевого бізнес-омбудсмена у кожному регіоні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Уряд збільшив до 400 тисяч євро максимальну суму кредиту