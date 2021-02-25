Мінекономіки планує запровадити інститут місцевого бізнес-омбудсмена у кожному регіоні
Про це повідомляє прес-служба міністерства за підсумками другого засідання Секторальної робочої групи з питань малого та середнього підприємництва щодо координації міжнародної технічної допомоги, пише "Економічна правда".
Зазначається, що у засіданні під головуванням заступниці міністра Ірини Новікової також взяли участь керівник відділу економічного співробітництва, енергетики, інфраструктури та довкілля Представництва ЄС в Україні Клое Алліо, партнери з розвитку, представники міністерства та Секретаріату Кабміну.
"Розвиток підприємництва для економіки будь-якої країни - це базис формування конкурентних відносин, наповнення бюджетів усіх рівнів, підвищення стандартів життя населення", - сказала Новікова.
За її словами, Мінекономіки та уряд в рамках підготовки Національної економічної стратегії до 2030 року визначили основні вектори розвитку малого та середнього бізнесу в Україні, зокрема:
- розвиток екосистеми підтримки бізнесу;
- розширення доступу до фінансування;
- спрощення регуляторного середовища;
- сприяння доступу на нові ринки.
"Наразі першочерговим завданням міністерства є консолідація державної національної інфраструктури підтримки та розвитку підприємництва.
Для цього Мінекономіки планує зробити наступні кроки: запустити спільно з міжнародними партнерами програми розвитку спроможності бізнес-об’єднань; створити інформаційні, інкубаційні, акселераційні центри підтримки бізнесу, з фокусом на інновації та виробничу діяльність; запровадити інститут місцевого бізнес-омбудсмена у кожному регіоні", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Уряд збільшив до 400 тисяч євро максимальну суму кредиту
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