"Доступні кредити 5-7-9%": Уряд збільшив до 400 тисяч євро максимальну суму кредиту
Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль, пише "Економічна правда".
"Відтепер максимальна допомога-компенсація від держави для тих, хто отримав кредит минулого року, складатиме не 200 тисяч євро, а 400 тисяч євро.
Сьогодні на засіданні уряду схвалили постанову, яка спрямована на підтримку середнього бізнесу, а також на подальший розвиток програми пільгових кредитів "5-7-9", - написав Шмигаль.
За його словами, це черговий крок до "дешевих грошей", які були недоступні малому та середньому бізнесу всі останні роки в Україні.
Зазначимо, що раніше максимальна сума кредиту за програмою "5-7-9%" не могла перевищувати еквівалент 200 тисяч євро і видавалася на термін до трьох років.
Нагадаємо, що Україна цьогоріч має сплатити МВФ $1,6 мільярда
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