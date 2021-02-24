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"Доступні кредити 5-7-9%": Уряд збільшив до 400 тисяч євро максимальну суму кредиту

Це черговий крок до "дешевих грошей", які були недоступні малому та середньому бізнесу всі останні роки в Україні
Уряд на засіданні 24 лютого схвалив постанову про збільшення удвічі максимальної суми держдопомоги-компенсації за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" (із 200 тисяч до 400 тисяч євро).
"Доступні кредити 5-7-9%": Уряд збільшив до 400 тисяч євро максимальну суму кредиту Денис Шмигаль / Фото: РБК-Україна

Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль, пише "Економічна правда".

"Відтепер максимальна допомога-компенсація від держави для тих, хто отримав кредит минулого року, складатиме не 200 тисяч євро, а 400 тисяч євро.

Сьогодні на засіданні уряду схвалили постанову, яка спрямована на підтримку середнього бізнесу, а також на подальший розвиток програми пільгових кредитів "5-7-9", - написав Шмигаль.

За його словами, це черговий крок до "дешевих грошей", які були недоступні малому та середньому бізнесу всі останні роки в Україні.

Зазначимо, що раніше максимальна сума кредиту за програмою "5-7-9%" не могла перевищувати еквівалент 200 тисяч євро і видавалася на термін до трьох років.

Нагадаємо, що Україна цьогоріч має сплатити МВФ $1,6 мільярда

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24 02 2021 15:32
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