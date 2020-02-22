Кількість інфікованих китайським коронавірусом у світі наближається до 78 тисяч
Про це свідчать дані з сервісу для відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса,передає "Громадське".
Більшість випадків інфікування, 76 291, зафіксували на території материкового Китаю. Поза нею найбільше випадків зараження, 634, виявили серед людей на круїзному лайнері Diamond Princess, що стояв на 14-денному карантині в порту Японії. Стрімко зросла кількість інфікованих у Південній Кореї — тепер там 204 пацієнти з коронавірусом. У Японії — 105 випадків зараження, в Сінгапурі — 85, у решті країн випадків інфікування значно менше.
Нагадаємо, що двоє українців, які підхопили новий штам коронавірусу на лайнері Diamond Princess у Японії, вже одужали.
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