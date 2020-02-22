Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Кількість інфікованих китайським коронавірусом у світі наближається до 78 тисяч

Понад 21 тисяча вже одужали
Кількість інфікованих китайським коронавірусом у світі зросла до 77 669. З початку спалаху коронавірусу від хвороб, спричинених інфекцією, померли 2360 людей. Водночас 21 029 пацієнтів успішно одужали.
Кількість інфікованих китайським коронавірусом у світі наближається до 78 тисяч Фото: з вільних джерел

Про це свідчать дані з сервісу для відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса,передає "Громадське".

Більшість випадків інфікування, 76 291, зафіксували на території материкового Китаю. Поза нею найбільше випадків зараження, 634, виявили серед людей на круїзному лайнері Diamond Princess, що стояв на 14-денному карантині в порту Японії. Стрімко зросла кількість інфікованих у Південній Кореї — тепер там 204 пацієнти з коронавірусом. У Японії — 105 випадків зараження, в Сінгапурі — 85, у решті країн випадків інфікування значно менше.

Нагадаємо, що двоє українців, які підхопили новий штам коронавірусу на лайнері Diamond Princess у Японії, вже одужали.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 02 2020 12:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.