Кількість інфікованих СOVID-19 у світі перевищила 23,6 млн, кількість жертв - 813 тис.

Понад 3 млн осіб із початку пандемії заразилися в США, Бразилії та Індії

Університет Джонса Гопкінса інформує, що кількість жертв від пов'язаних із вірусом захворювань у світі становить 813 тис. 22 проти 808 тис. 676 добою раніше, вилікувалися 15,3 млн.

Від початку пандемії коронавірусу СOVID-19 кількість інфікованих у світі досягла 23 млн 647 тис. 377 осіб, збільшившись за добу на 226 тис. 959, повідомив американський університет Джонса Гопкінса, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Університет інформує, що кількість жертв від пов'язаних із вірусом захворювань у світі становить 813 тис. 22 проти 808 тис. 676 добою раніше, вилікувалися 15,3 млн.

Понад 3 млн осіб із початку пандемії заразилися в США, Бразилії та Індії.

У Сполучених Штатах за період пандемії було виявлено 5 млн 739 тис. 724 інфікованих, померли 177 тис. 252 людини, одужали більше ніж 2 млн.

У Бразилії кількість інфікованих зросла до 3 млн 622 тис. 861 людини, померли 115 тис. 309, одужали 2,97 млн.

На третьому місці за кількістю хворих на коронавірус залишається Індія, де кількість заражених становить на ранок п'ятниці 3 млн 167 тис. 323 за 58 тис. 390 летальних випадків і 2,4 млн вилікуваних.

За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці, пов'язаній із найважливішими світовими подіями, коефіцієнт смертності на 1 млн жителів планети становить 104,8. У США на 1 млн населення померли 547 осіб, Бразилії - 543, Індії - 42.

Нагадаємо, що в Україні станом на 9:00 зафіксовано 1658 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19