В Україні зафіксовано 1658 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 3649 випадків;
Волинська область - 5187 випадків;
Дніпропетровська область - 2050 випадків;
Донецька область - 1238 випадків;
Житомирська область - 2923 випадки;
Закарпатська область - 7063 випадки;
Запорізька область - 1407 випадків;
Івано-Франківська область - 8154 випадки;
Кіровоградська область - 769 випадків;
м. Київ - 12 153 випадки;
Київська область - 5115 випадків;
Львівська область - 13 389 випадків;
Луганська область - 244 випадки;
Миколаївська область - 1004 випадки;
Одеська область - 6166 випадків;
Полтавська область - 677 випадків;
Рівненська область - 8644 випадки;
Сумська область - 1246 випадків;
Тернопільська область - 4923 випадки;
Харківська область - 7807 випадків;
Херсонська область - 337 випадків;
Хмельницька область - 2047 випадків;
Чернівецька область - 9371 випадок;
Черкаська область - 1300 випадків;
Чернігівська область - 1552 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 серпня 2020 року до Центру надійшло 1673 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 167 295 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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