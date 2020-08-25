Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Україні зафіксовано 1658 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Усього за добу одужало 346 пацієнтів
25 серпня (станом на 9:00) в Україні 108 415 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2318 летальних, 52 870 пацієнтів одужали.
В Україні зафіксовано 1658 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 3649 випадків;

Волинська область - 5187 випадків;

Дніпропетровська область - 2050 випадків; 

Донецька область - 1238 випадків;

Житомирська область - 2923 випадки;

Закарпатська область - 7063 випадки;

Запорізька область - 1407 випадків;

Івано-Франківська область - 8154 випадки;

Кіровоградська область - 769 випадків;

м. Київ - 12 153 випадки;

Київська область - 5115 випадків;

Львівська область - 13 389 випадків; 

Луганська область - 244 випадки;

Миколаївська область - 1004 випадки;

Одеська область - 6166 випадків;

Полтавська область - 677 випадків;

Рівненська область - 8644 випадки;

Сумська область - 1246 випадків;

Тернопільська область - 4923 випадки;

Харківська область - 7807 випадків;

Херсонська область - 337 випадків;

Хмельницька область - 2047 випадків;

Чернівецька область - 9371 випадок;

Черкаська область - 1300 випадків;

Чернігівська область - 1552 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 серпня 2020 року до Центру надійшло 1673 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 167 295 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 08 2020 09:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.