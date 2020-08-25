В Україні зафіксовано 1658 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Усього за добу одужало 346 пацієнтів

25 серпня (станом на 9:00) в Україні 108 415 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2318 летальних, 52 870 пацієнтів одужали.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 3649 випадків; Волинська область - 5187 випадків; Дніпропетровська область - 2050 випадків; Донецька область - 1238 випадків; Житомирська область - 2923 випадки; Закарпатська область - 7063 випадки; Запорізька область - 1407 випадків; Івано-Франківська область - 8154 випадки; Кіровоградська область - 769 випадків; м. Київ - 12 153 випадки; Київська область - 5115 випадків; Львівська область - 13 389 випадків; Луганська область - 244 випадки; Миколаївська область - 1004 випадки; Одеська область - 6166 випадків; Полтавська область - 677 випадків; Рівненська область - 8644 випадки; Сумська область - 1246 випадків; Тернопільська область - 4923 випадки; Харківська область - 7807 випадків; Херсонська область - 337 випадків; Хмельницька область - 2047 випадків; Чернівецька область - 9371 випадок; Черкаська область - 1300 випадків; Чернігівська область - 1552 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 серпня 2020 року до Центру надійшло 1673 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 167 295 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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