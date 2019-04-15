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Кількість ІТ-спеціалістів в Україні зросла на чверть, - ІНФОГРАФІКА

Зростання відбулося за всіма видами діяльності і майже в усіх регіонах України
В Україні кількість ІТ-спеціалістів, зареєстрованих як ФОП, у 2018 році зросла на 23% і становила 154 тисячі осіб проти 125 тисяч у 2017 році.
Кількість ІТ-спеціалістів в Україні зросла на чверть, - ІНФОГРАФІКА Фото: blog.commbank.com.au

Відповідну статистику щодо IT-ФОПів від Міністерства юстиції візуалізував портал DOU.

Зазначається, що зростання відбулося за всіма видами діяльності і майже в усіх регіонах України. Проте більш ніж половина (понад 50%) нових ІТ-ФОПів припадає на Київську, Харківську та Львівську області. Водночас зазначається, що частка жінок у цій галузі зросла лише на 1% за рік.

Основним видом діяльності ІТ-ФОПів залишається "Комп’ютерне програмування" - за таким кодом зареєстровано 102 тис. спеціалістів.

Також популярними є "Консультування з питань інформатизації" (24 тис.) та "Оброблення даних" (майже 19 тис.). Останній за рік виріс майже на чверть.


Фото: dou.ua

Беззаперечним лідером за кількістю ІТ-спеціалістів залишається Київ та Київська область — тут зареєстровано майже 30% усіх ІТ-ФОПів.

На другому місці залишається Харківська область (там зареєстровано 14% всіх ІТ-спеціалістів). На третьому, як і рік тому, — Львівська (10%).


Фото: dou.ua

Як зазначив у лютому 2019 року перший віце-прем'єр-міністр-міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, частка IT-індустрії в українській економіці становить 4% ВВП, а через півтора року працівників цієї сфери стане вже 200 тисяч.


Фото: dou.ua

Нагадаємо, що кількість фізичних осіб-підприємців у сфері інформаційних технологій зросла на 45% за останні три роки.

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15 04 2019 18:05
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