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Кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні зросла до 8 - МОЗ

В Україні станом на ранок 28 березня лабораторно підтверджено 311 випадків COVID-19. З них 8 виявилися летальними (3 нових за останню добу). Водночас 5 пацієнтів одужали (4 дорослих і 1 дитина).
Кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні зросла до 8 - МОЗ Фото: з вільних джерел
Про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я, повідомляє "Громадське".
 
Там зазначили, що загалом за добу зафіксували 93 нових випадки. 
 
У Центрі громадського здоров’я уточнили, що по одному новому летальному випадку зафіксували в Івано-Франківській, Рівненській та Сумській областях. 
 
Раніше було відомо, що від коронавірусу в Україні померли 71-річна жінка у Житомирській області, дві жінки: 56-річна і ще одна - в Івано-Франківській, 33-річна - у Чернівецькій, 68-річний чоловік - у Тернопільській.
 
Перші випадки COVID-19 за минулу добу зафіксували у Хмельницькій, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській та Миколаївській областях. Наразі коронавірусу в Україні не виявили лише на Кіровоградщині. 
Фото: Громадське
Нагадаємо, що МЗС запускає програму "Захист" для українців, які застрягли за кордоном
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28 03 2020 12:10
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