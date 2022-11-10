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Кількість ліквідованих окупантів перевищила 63 тисячі - Генштаб ЗСУ
Фото: Reuters
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 63 110 осіб, 2504 танків, 268 літаків та сотень одиниць військової техніки.
Про це повідомив Генеральний штабі ЗСУ у Facebook.
Дані уточнюються.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили майже 400 населених пунктів України.
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11 10 2022 10:13 МЕДІА
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