Кількість ліквідованих окупантів перевищила 63 тисячі - Генштаб ЗСУ Ольга

Матарикіна

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках

Фото: Reuters

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