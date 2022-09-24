Зеленський: ЗСУ звільнили майже 400 населених пунктів
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з початку контрнаступу у вересні на сході ЗСУ уже звільнили близько 400 населених пунктів, і закликав жителів окупованих територій допомогти захисникам деокупувати ще більше українських міст і сіл.
Про це він заявив під час відеозвернення увечері 23 вересня.
"Від початку активних дій на сході нашої держави у вересні вже звільнено близько 9 тисяч квадратних кілометрів території, близько 400 населених пунктів. Цього відчутного результату досягнуто й завдяки тому, що наші люди на тимчасово окупованій території нам допомагають. Робіть, будь ласка, все, щоб такої допомоги ставало більше", - сказав Зеленський.
Президент закликав мешканців тимчасово окупованих територій передавати українським спецслужбам усі дані про організаторів псевдореферендумів, про російську мобілізацію і загалом про російську армію.
А також допомагати тим в окупованих районах, хто цього потребує: літнім людям, одиноким, родинам із дітьми.
"Україна повернеться на всю свою землю, і маємо зберегти там якнайбільше наших людей", - наголосив президент.
Зеленський також повідомив, що 23 вересня зенітники повітряних командувань "Схід" та "Південь" та протиповітряна оборона Військово-Морських сил знищили 8 російських безпілотників іранського виробництва.
Як повідомлялося, посла Ірану в Україні позбавлено акредитації через удари іранських безпілотників.
Нагадаємо, чатботом єВорог, який Міністерство цифрової трансформації запустило після повномасштабного російського вторгнення, скористалось вже 368 тисяч українців.
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