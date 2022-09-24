НОВИНИУкраїнців просять і надалі повідомляти про ворожі бензовози, скупчення та переміщення колон техніки, транспортування техніки залізницею, склади з боєприпасами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Майже 370 тисяч українців скористалися чатботом єВорог
Фото: з вільного доступу
Чатботом єВорог, який Міністерство цифрової трансформації запустило після повномасштабного російського вторгнення, скористалось вже 368 тисяч українців.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"Сміливі українці допомагають ЗСУ проводити контрнаступ, передаючи інформацію про окупантів у @evorog_bot. За весь час чатботом скористалися вже 368 тисяч українців", - зазначив він.
Федоров закликав українців і надалі повідомляти про ворожі бензовози, скупчення та переміщення колон техніки, транспортування техніки залізницею, склади з боєприпасами.
Також - про радіолокаційні станції, позиції артилерії, польові аеродроми для гвинтокрилів, розташування керівного складу ворожих військ, дислокацію або місця проживання окупантів.
Як повідомлялось, у березні Мінцифри запустило чатбот єВорог у Telegrame. За допомогою нього можна відправити точну геолокацію розташування чи інформацію про пересування російської техніки або окупантів. Усі дані щодо ворога, в разі їх достовірності, передаються до ЗСУ.
Також є можливість повідомити про вибухонебезпечні предмети для ДСНС та колаборантів/російських вбивць, які чинили звірства в Бучі, Гостомелі та Ірпені до СБУ.
Раніше повідомлялося, що Міноборони України просить кримчан повідомляти про переміщення військ рф в чат-бот єВорог у Telegram.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
24 09 2022 09:19 МЕДІА
- ФОТО ПриватБанк попередив сайт, який незаконно використовує дизайн та логотипи банку в шахрайських цілях
- ФОТО Телескоп James Webb зробив найчіткіше зображення кілець Нептуна за десятиліття
- ВІДЕО Офіційно. Україна повернула з полону 215 військових в обмін на Медведчука
- Байден: США ніколи не визнають анексію українських територій
- Мобілізовані росіяни попадуть на фронт швидше, ніж мало б бути. Просто їх нема кому навчати –Том Купер