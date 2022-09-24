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Майже 370 тисяч українців скористалися чатботом єВорог

Ольга
Матарикіна
Українців просять і надалі повідомляти про ворожі бензовози, скупчення та переміщення колон техніки, транспортування техніки залізницею, склади з боєприпасами.
Майже 370 тисяч українців скористалися чатботом єВорог Фото: з вільного доступу
Чатботом єВорог, який Міністерство цифрової трансформації запустило після повномасштабного російського вторгнення, скористалось вже 368 тисяч українців.
 
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
 
"Сміливі українці допомагають ЗСУ проводити контрнаступ, передаючи інформацію про окупантів у @evorog_bot. За весь час чатботом скористалися вже 368 тисяч українців", - зазначив він.
 
Федоров закликав українців і надалі повідомляти про ворожі бензовози, скупчення та переміщення колон техніки, транспортування техніки залізницею, склади з боєприпасами.
 
Також - про радіолокаційні станції, позиції артилерії, польові аеродроми для гвинтокрилів, розташування керівного складу ворожих військ, дислокацію або місця проживання окупантів.
 
Як повідомлялось, у березні Мінцифри запустило чатбот єВорог  у Telegrame. За допомогою нього можна відправити точну геолокацію розташування чи інформацію про пересування російської техніки або окупантів. Усі дані щодо ворога, в разі їх достовірності, передаються до ЗСУ.
 
Також є можливість повідомити про вибухонебезпечні предмети для ДСНС та колаборантів/російських вбивць, які чинили звірства в Бучі, Гостомелі та Ірпені до СБУ.
 
 
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24 09 2022 09:19
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