Майже 370 тисяч українців скористалися чатботом єВорог

Українців просять і надалі повідомляти про ворожі бензовози, скупчення та переміщення колон техніки, транспортування техніки залізницею, склади з боєприпасами.

Чатботом єВорог, який Міністерство цифрової трансформації запустило після повномасштабного російського вторгнення, скористалось вже 368 тисяч українців.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Сміливі українці допомагають ЗСУ проводити контрнаступ, передаючи інформацію про окупантів у @evorog_bot. За весь час чатботом скористалися вже 368 тисяч українців", - зазначив він.

Федоров закликав українців і надалі повідомляти про ворожі бензовози, скупчення та переміщення колон техніки, транспортування техніки залізницею, склади з боєприпасами.

Також - про радіолокаційні станції, позиції артилерії, польові аеродроми для гвинтокрилів, розташування керівного складу ворожих військ, дислокацію або місця проживання окупантів.

Як повідомлялось, у березні Мінцифри запустило чатбот єВорог у Telegrame. За допомогою нього можна відправити точну геолокацію розташування чи інформацію про пересування російської техніки або окупантів. Усі дані щодо ворога, в разі їх достовірності, передаються до ЗСУ.

Також є можливість повідомити про вибухонебезпечні предмети для ДСНС та колаборантів/російських вбивць, які чинили звірства в Бучі, Гостомелі та Ірпені до СБУ.