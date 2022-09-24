Посла Ірану позбавлено акредитації через удари іранських безпілотників - МЗС України

Також прийнято рішення суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу іранського посольства

Українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу іранського посольства у зв'язку з постачанням росії ударних безпілотників.

Зазначається, що до міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного в справах Ірану в Україні, якому повідомили, що постачання іранського озброєння росії "суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України".

"Постачання зброї Росії для ведення війни проти України є недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану", - наголошує МЗС.

"У відповідь на такий недружній акт українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві", - додали у зовнішньополітичному відомстві.

Наразі посол Ірану в Україні Манучехр Мораді перебуває за межеми нашої держави: на початку повномасштабного вторгнення він виїхав до Кишинева.

Позбавлення акредитації означає, що посол тепер не може виконувати свої обов'язки і, згідно з дипломатичною практикою, має повернутися до Тегерана.