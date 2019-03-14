Кількість мільйонерів у США перевищує населення Швеції
Кількість мільйонерів у США складає близько 11,8 мільйона осіб, в той час як населення Швеції складає 9,95 мільйона. Так, кількість американців, чиї статки минулого року складали від 1 до 5 мільйонів доларів зросла на 2,5% та наразі складає 10,23 мільйона осіб, йдеться у дослідженні консалтингової компанії Spectrem Group, інфомує Financial Club.
Також зросла кількість американців, чиї статки склали від 5 до 25 мільйонів доларів. Нараз таких громадян США 1,4 мільйона осіб, а людей, чиї статки перевищують 25 мільйонів доларів в США проживає 173 тисячі людей.
В дослідженні зазначається, що у 2018 році зростання кількості мільйонерів у США дещо сповільнилося. Головними причинами цього стало уповільнення зростання світової економіки.
Нагадаємо, у 2017 році сукупні статки мільйонерів світу зросли на 10,6% та вперше в історії перевершили 70 трильйонів доларів.
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