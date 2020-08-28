Кількість нових випадків COVID-19 за добу у Франції перевищила 6 тис.
У Франції знову зафіксований рекордний приріст нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19, повідомили в четвер у Головному управлінні охорони здоров'я країни, зазначає "Інтерфакс-Україна".
Згідно з даними відомства, за минулу добу виявлено 6,1 тис. хворих, що стало найвищим показником відтоді, як у Франції раніше влітку почали скасовувати обмежувальні заходи.
Близько 70% пацієнтів, поміщених у лікарняні відділення інтенсивної терапії, припадають на чотири регіони - Іль-де-Франс, О-де-Франс, Окситанію і Прованс-Альпи-Лазурний берег.
Раніше в четвер прем'єр Франції Жан Кастекс заявив, що жителям Парижа доведеться в масовому порядку носити маски. Він нагадав, що уряд хотів би уникнути повторної ізоляції, проте таку ймовірність виключати не можна, і локальні карантини в майбутньому цілком можливі.
Тим часом, глава європейського департаменту Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге заявив, що в європейських країнах цього літа спостерігається підвищене поширення захворювання серед молоді: пізніше взимку при контакті цих заражених із літніми може статися також зростання госпіталізацій і смертей. Однак, зазначив Клюге, ситуацію не можна порівнювати з обстановкою в лютому: напрацьований досвід, і наприклад, освітні установи тепер не обов'язково закривати.
Загалом за час пандемії у Франції зареєстровано майже 260 тис. випадків захворювання COVID-19, близько 30 тис. людей померли внаслідок зараження цією інфекцією.
Нагадаємо, що у Франції найбільший з квітня стрибок заражень: понад 5400 за добу
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