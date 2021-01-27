Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Кількість обстрілів на Донбасі у 2020 році зменшилася на 55% - ОБСЄ

Минулого року спеціальна моніторингова місія ОБСЄ загалом зафіксувала 153 тисячі порушень режиму припинення вогню, зокрема 46 тисяч вибухів
Протягом 2020 року кількість порушень режиму "тиші" на Донбасі зменшилася на 55% у порівнянні з 2019 роком.
Кількість обстрілів на Донбасі у 2020 році зменшилася на 55% - ОБСЄ Фото: Економічна правда

Про це під час віртуального виступу на засіданні комітету Європарламенту із закордонних справ повідомила постійна представниця ЄС в ОБСЄ Раса Остраускайте, передає "Громадське".

Вона розповіла, що минулого року спеціальна моніторингова місія ОБСЄ загалом зафіксувала 153 тисячі порушень режиму припинення вогню, зокрема 46 тисяч вибухів. Це на 55% менше, ніж роком раніше.

Зазначимо, в ОБСЄ порушенням вважають кожний постріл або вибух, водночас українські військові обстріли однієї позиції вважають одним фактом порушення.

"Запровадження додаткових заходів припинення вогню принесло відчутне покращення безпекової ситуації. Проте порушення режиму припинення вогню все ще трапляються щодня - і дедалі частіше", - наголосила Остраускайте.

За її словами, СММ ОБСЄ також продовжує виступати посередником та проводить моніторинг припинення вогню для ремонту й відновлення критичної інфраструктури на Донбасі. Протягом минулого року персонал СММ забезпечив приблизно 5500 "вікон тиші" на місцях, що дозволило відремонтувати 118 інфраструктурних об’єктів, включаючи системи водопостачання, електромережі та мережі мобільної комунікації. Це допомогло понад 6 мільйонам людей, кажуть в ОБСЄ.

Читайте також: Зеленський підписав закон, який продовжує дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування ОРДЛО

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 01 2021 09:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
ТОП-10 оригінальних подарунків на свята

ТОП-10 оригінальних подарунків на свята

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.