Кількість обстрілів на Донбасі у 2020 році зменшилася на 55% - ОБСЄ

Минулого року спеціальна моніторингова місія ОБСЄ загалом зафіксувала 153 тисячі порушень режиму припинення вогню, зокрема 46 тисяч вибухів

Протягом 2020 року кількість порушень режиму "тиші" на Донбасі зменшилася на 55% у порівнянні з 2019 роком.

Про це під час віртуального виступу на засіданні комітету Європарламенту із закордонних справ повідомила постійна представниця ЄС в ОБСЄ Раса Остраускайте, передає "Громадське".

Вона розповіла, що минулого року спеціальна моніторингова місія ОБСЄ загалом зафіксувала 153 тисячі порушень режиму припинення вогню, зокрема 46 тисяч вибухів. Це на 55% менше, ніж роком раніше.

Зазначимо, в ОБСЄ порушенням вважають кожний постріл або вибух, водночас українські військові обстріли однієї позиції вважають одним фактом порушення.

"Запровадження додаткових заходів припинення вогню принесло відчутне покращення безпекової ситуації. Проте порушення режиму припинення вогню все ще трапляються щодня - і дедалі частіше", - наголосила Остраускайте.

За її словами, СММ ОБСЄ також продовжує виступати посередником та проводить моніторинг припинення вогню для ремонту й відновлення критичної інфраструктури на Донбасі. Протягом минулого року персонал СММ забезпечив приблизно 5500 "вікон тиші" на місцях, що дозволило відремонтувати 118 інфраструктурних об’єктів, включаючи системи водопостачання, електромережі та мережі мобільної комунікації. Це допомогло понад 6 мільйонам людей, кажуть в ОБСЄ.

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