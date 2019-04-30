Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Кількість політв'язнів у Росії перевищила 230 осіб, - доповідь

У США заявили про дедалі більші політичні репресії в Росії
У Сполучених Штатах оприлюднили доповідь про дедалі більші політичні репресії в Російськвій Федерації. У звіті підкреслюється, що влада президента Путіна вдається до "дедалі ширшого набору законів, які спеціально розроблені для криміналізації актів повсякденного життя".
Кількість політв Фото: mtot.gov.ua

"Кількість політичних в’язнів у Росії перевищила 230. Політичні опоненти влади, активісти громадянського суспільства і журналісти перебувають під особливим ризиком – так само, як і українські активісти, релігійні й національні меншини, ЛГБТ-активісти, - всім їм у РФ загрожує потенційне переслідування за законами, що "дають правоохоронним органам можливість арештувати, затримувати й ув’язнювати будь-кого за їхнім бажанням", - повідомляє "Радіо Свобода". 

Доповідь підготувала юридична фірма Perseus Strategies за підтримки російського правозахисного центру "Меморіал".

Автори доповіді зазначають, що від 2012 року до кримінального й адміністративного кодексів у Росії додали цілу низку нових злочинів і правопорушень.

Особливу увагу вони приділяють двом законам - про "іноземних агентів" (він вимагає від російських організацій спеціальної реєстрації в Мін'юсті)  і про "небажані організації", який дає право Генпрокуратурі визначати організації як "небажані" і закривати їхню діяльність, якщо ця діяльність буде розцінена як така, що загрожує "обороні, безпеці чи конституційному ладові РФ".

Серед політв’язнів, згаданих у звіті, є й український кінорежисер Олег Сенцов, якого у Російській Федерації незаконно засудили до 20 років позбавлення волі за звинуваченнями, пов’язаними з тероризмом.

Додамо, Європейський суд з прав людини повернувся до пріоритетного розгляду справ українських політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка.

Нагадаємо, що український режисер, політв’язень Олег Сенцов в колонії Лабитнангі може користуватися телефоном раз на місяць, він отримує газети із місячним запізненням.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 04 2019 10:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Війна за голови". Окупація Донбасу очима активістки з Донецька

"Війна за голови". Окупація Донбасу очима активістки з Донецька

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.