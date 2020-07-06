Кількість реєстрацій нових ФОПів повернулася до докризового періоду - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє про результативність антикризових заходів уряду в економіці.

Про це він повідомив у Facebook, зазначає "Укрінформ".

"Антикризові заходи уряду дають перші результати. Кількість реєстрацій нових фізичних осіб-підприємців повернулася фактично до докризового періоду. За минулий тиждень було зареєстровано більш ніж 5 тисяч нових ФОП та майже тисяча нових підприємств", - заявив Шмигаль.

Він також нагадав, що уряд оновив програму кредитування бізнесу "5-7-9%". "Ми знімаємо адміністративні бар’єри, а ставка на рефінансування буде знижена фактично до 0%", - зазначив глава уряду.

Крім того, додав він, уряд подав у парламент законопроєкт, який запустить програму «Нові гроші» для українських підприємців. "Це так само дешеві ресурси практично під 0%", - підкреслив Шмигаль і висловив сподівання на швидке рішення Верховної Ради з підтримки цієї програми.

Загалом, як наголосив Прем’єр-міністр, на різні програми кредитування бізнесу уряд закладає приблизно 10 млрд грн. "Якщо будемо бачити додаткову потребу, то відповідні програми будемо збільшувати", - запевнив Шмигаль.

Як повідомлялося, за даними Мінекономіки, кредитна програма "Нові гроші" передбачатиме кредити малим підприємцям терміном до двох років під 3% річних.

Нагадаємо, що Зеленський знову обіцяв "дотиснути" банки до кредитних ставок у 5-6%