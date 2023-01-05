Кількість українських переселенців у Європі наближається до 8 млн осіб – ООН

Кількість біженців, які прибули до країн Європи з України від початку повномасштабного російського вторгнення, сягнула 7 915 287 осіб.

В УВКБ заявили, що лише за останній тиждень кількість переселенців збільшилася на більш ніж 18 тисяч осіб.

У національних програмах тимчасового захисту та підтримки беруть участь 4,9 млн біженців. Загалом із 24 лютого з України до сусідніх країн виїхали понад 17 млн осіб, повернулося – орієнтовно 9,2 млн.

За даними УВКБ, з 24 лютого 2022 року по 3 січня 2023 року найбільше біженців прийняли такі країни:

- Польща – 1 553 707 осіб;

- Німеччина – 1 021 667 осіб;

- Чехія – 476 025 осіб;

- Італія – 173 231 осіб;

- Іспанія – 164 705 осіб;

- Велика Британія – 152 200 осіб;

- Болгарія – 148 451 осіб;

- Франція – 118 994 осіб;

- Румунія – 106 786 осіб;

- Словаччина – 105 205 осіб.