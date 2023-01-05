Кількість українських переселенців у Європі наближається до 8 млн осіб – ООН
05 січня 2023, 09:35
Фото: з вільного доступу
Кількість біженців, які прибули до країн Європи з України від початку повномасштабного російського вторгнення, сягнула 7 915 287 осіб.
В УВКБ заявили, що лише за останній тиждень кількість переселенців збільшилася на більш ніж 18 тисяч осіб.
У національних програмах тимчасового захисту та підтримки беруть участь 4,9 млн біженців. Загалом із 24 лютого з України до сусідніх країн виїхали понад 17 млн осіб, повернулося – орієнтовно 9,2 млн.
За даними УВКБ, з 24 лютого 2022 року по 3 січня 2023 року найбільше біженців прийняли такі країни:
- Польща – 1 553 707 осіб;
- Німеччина – 1 021 667 осіб;
- Чехія – 476 025 осіб;
- Італія – 173 231 осіб;
- Іспанія – 164 705 осіб;
- Велика Британія – 152 200 осіб;
- Болгарія – 148 451 осіб;
- Франція – 118 994 осіб;
- Румунія – 106 786 осіб;
- Словаччина – 105 205 осіб.
Нагадаємо раніше повідомлялося, що майже 8 млн українців виїхали за кордон через напад росії на Україну.