Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Кількість загиблих через удар росіян по Києву зросла до 28

01 серпня 2025, 08:51
Кількість загиблих через удар росіян по Києву зросла до 28
ДСНС
Внаслідок ворожого удару постраждали 159 мирних жителів.

Кількість жертв удару російських військ по Києву в ніч на 31 липня зросла до 28 людей, з яких троє — діти.

Про це  повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Зокрема, протягом ночі та зранку рятувальники дістали з-під завалів будинку у Святошинському районі ще десять тіл загиблих, серед яких дворічна дитина.

Внаслідок ворожого удару постраждали 159 людей, з яких — 16 дітей. 112 людей отримали допомогу психологів ДСНС.

До ліквідації наслідків російського обстрілу залучено 180 рятувальників та 60 одиниць техніки. За словами рятувальників, з місця проведення робіт вивезено понад 2000 тонн уламків. 

В Києві оголосили 1 серпня Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару росіян вранці 31 липня.

Київатакавійназагиблі

Останні матеріали

Вашингтон стріляє собі в голову. У гонці з Китаєм США програють – Іво Даалдер
Політика
Вашингтон стріляє собі в голову. У гонці з Китаєм США програють – Іво Даалдер
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 10:53
Тренд на золото за кордоном
Бізнес & Фінанси
Тренд на золото за кордоном
01 серпня 2025, 09:42
Балтійська стратегія путіна. Слабкі місця Естонії – National Interest
Політика
Балтійська стратегія путіна. Слабкі місця Естонії – National Interest
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 07:58
Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Політика
Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 31 липня 2025, 14:50
Амбівалентність Пекіна обмежує його роль. Чого хоче Китай в Україні? – Foreign Affairs
Політика
Амбівалентність Пекіна обмежує його роль. Чого хоче Китай в Україні? – Foreign Affairs
Переклад iPress – 31 липня 2025, 12:08
Не треба послабляти Україну. Про тяжке становище фермерів Східної Європи, які не зазнали бомбардувань – Габріелюс Ландсбергіс
Політика
Не треба послабляти Україну. Про тяжке становище фермерів Східної Європи, які не зазнали бомбардувань – Габріелюс Ландсбергіс
Переклад iPress – 31 липня 2025, 08:28
Корупційна угода, що стоїть за катастрофою в Газі. Нетаньягу хоче залишитися при владі – The Atlantic
Політика
Корупційна угода, що стоїть за катастрофою в Газі. Нетаньягу хоче залишитися при владі – The Atlantic
Переклад iPress – 30 липня 2025, 13:00
Гроші, секс і буддійський монах. Керівник знаменитого китайського храму Шаолінь перебуває під слідством – CNN
Cуспільство
Гроші, секс і буддійський монах. Керівник знаменитого китайського храму Шаолінь перебуває під слідством – CNN
Переклад iPress – 30 липня 2025, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється