Кількість загиблих через удар росіян по Києву зросла до 28

Внаслідок ворожого удару постраждали 159 мирних жителів.

Кількість жертв удару російських військ по Києву в ніч на 31 липня зросла до 28 людей, з яких троє — діти.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Зокрема, протягом ночі та зранку рятувальники дістали з-під завалів будинку у Святошинському районі ще десять тіл загиблих, серед яких дворічна дитина.

Внаслідок ворожого удару постраждали 159 людей, з яких — 16 дітей. 112 людей отримали допомогу психологів ДСНС.

До ліквідації наслідків російського обстрілу залучено 180 рятувальників та 60 одиниць техніки. За словами рятувальників, з місця проведення робіт вивезено понад 2000 тонн уламків.

В Києві оголосили 1 серпня Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару росіян вранці 31 липня.