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Кількість загиблих на протестах у Венесуелі зросла до 35

Силовики з 23 січня затримали близько 850 протестувальників
Щонайменше 35 людей загинули під час акцій протесту проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро.
Кількість загиблих на протестах у Венесуелі зросла до 35 Фото з вільних джерел

За даними організації Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, жертви є в десяти різних регіонах країни, найбільше - десять - у столиці країни Каракасі.

Також зазначається, що силовики з 23 січня затримали близько 850 протестувальників, серед яких 77 неповнолітніх.

Директор організації "Венесуельский кримінальний форум" Гонсало Хіміоб розповів під час-прес-конференції, що правозахисники вже нарахували 976 політв’язнів і ця цифра продовжує збільшуватися.

Нагадаємо, під час засідання Радбезу ООН у суботу, 26 січня, держсекретар США Майк Помпео закликав країни-члени "вирішити на чиєму вони боці" щодо ситуації у Венесуелі і підтримати лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо.

Додамо, Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет засудила насильство у Венесуелі та попередила, що ситуація у країні може вийти з-під контролю будь-якої миті, і це матиме катастрофічні наслідки.

Раніше Україна підтримала голову Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо, що оголосив себе Президентом.

Як відомо, у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.

Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.

Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.

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28 01 2019 22:59
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