CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКількість загиблих у результаті обвалення будівлі школи в Лагосі сягнула 20 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість загиблих під час обвалення будівлі школи в Нігерії досягла 20 людей
Врятовано 25 людей, 45 госпіталізовано
Фото:ВВС
За даними комісара Джида Ідріса, ще 45 осіб були госпіталізовані. При цьому він не уточнив, скільки дітей було серед загиблих, але зазначив, що десять дітей і четверо дорослих все ще отримують медичну допомогу. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на агентство Reuters.
Губернатор штату Лагос Акінвунмі Амбод заявив, що внаслідок обвалення врятовано близько 25 осіб.
Нагадаємо, що у столиці Нігерії - Лагосі - сьогодні обвалилася будівля школи. Під завалами можуть перебувати більш ніж 100 осіб.
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