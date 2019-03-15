Кількість загиблих під час обвалення будівлі школи в Нігерії досягла 20 людей

Кількість загиблих у результаті обвалення будівлі школи в Лагосі сягнула 20 осіб.

За даними комісара Джида Ідріса, ще 45 осіб були госпіталізовані. При цьому він не уточнив, скільки дітей було серед загиблих, але зазначив, що десять дітей і четверо дорослих все ще отримують медичну допомогу. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на агентство Reuters.

Губернатор штату Лагос Акінвунмі Амбод заявив, що внаслідок обвалення врятовано близько 25 осіб.

Нагадаємо, що у столиці Нігерії - Лагосі - сьогодні обвалилася будівля школи. Під завалами можуть перебувати більш ніж 100 осіб.