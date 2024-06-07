Кількість загиблих цивільних в Україні зросла до найвищого рівня за рік – ООН

Все це на тлі посилення атак на Харків та область.

Минулого місяця різко зросла кількість загиблих серед цивільного населення в Україні. В офісі ООН з прав людини наводять сумну статистику – йдеться про 174 людини.

Про це пише Reuters.

Така кількість жертв – найвищий показник за майже рік. Все це на тлі збільшення кількості ракетно-бомбових ударів по населених пунктах навколо Харкова.

Згідно з даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, кількість жертв у травні зросла на 31% порівняно з квітнем і є найвищою з червня 2023 року.