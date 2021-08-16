Кількість загиблих від повеней у Туреччині зросла до 70, десятки зниклих безвісти

Всього 62 людини вважаються зниклими безвісти в Кастамону та 14 інших у Синопі

Кількість загиблих в результаті повеней у чорноморському регіоні Туреччини зросла до 70, десятки людей шукають.

Про це повідомила влада Туреччини в ніч на понеділок, передає "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet daily news.

В результаті негоди 60 людей загинули в провінції Кастамону. Дев'ять інших загинули в провінції Сіноп і одна людина в провінції Бартин.

Згідно з заявою офісу губернатора в Бартині, 13 мостів були зруйновані під час повені, а щонайменше 45 будівель - сильно пошкоджені.

Всього 62 людини вважаються зниклими безвісти в Кастамону та 14 інших у Синопі, заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу.

Близько 1110 працівників у Бартині, 4900 у Кастамону та 2594 у Синопі проводять роботи з надання допомоги у постраждалих районах, повідомляє агентство з ліквідації наслідків стихійних лих.

Всього 359 людей у Бартині, 1480 у Кастамону та 539 у Синопі були евакуйовані у безпечні зони на гелікоптерах та човнах.

Тим часом 223 волонтери, дев’ять вантажівок громадського харчування та 54 транспортні засоби, відправлені Турецьким Червоним Півмісяцем до регіону, працюють на місцях.

Нагадаємо, що у Чорноморському регіоні на півночі Туреччини тривають опади, які призвели до значних затоплень та сходження селевих потоків. Людей, яких стихія заблокувала в домівках та на робочих місцях, евакуюють вертольотами. П’ятеро людей загинули, пошуки однієї зниклої людини тривають.