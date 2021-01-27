Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 100 млн, жертв - 2,15 млн

До країн з 5 млн і більше заражень COVID-19 входять США, Індія і Бразилія

У всьому світі кількість померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань зросла за добу до 2 млн 157 тис. 349, одужали понад 71 млн осіб.

Кількість виявлених заражень коронавірусом у світі з початку пандемії на ранок середи досягла 100 млн 270 тис. 535 випадків, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані американського університету Джонса Гопкінса.

У всьому світі кількість померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань зросла за добу до 2 млн 157 тис. 349, одужали понад 71 млн осіб.

До країн з 5 млн і більше заражень COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено 25 млн 439 тис. 570 інфікованих COVID-19, зафіксовано 425 тис. 119 смертей, вилікувалися понад 15 млн осіб.

Друге місце за кількістю заражених займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 з початку пандемії склала 10 млн 689 тис. 527, кількість померлих - 153 тис. 724, одужали понад 10,3 млн осіб.

Третя позиція в світі за кількістю інфікованих у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 8 млн 933 тис. 393 хворих, з них померли 218 тис. 878 осіб, вилікувалися майже 7,9 млн.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети склав на ранок середи 278,0. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 311 осіб, Індії - 111, Бразилії - 1 тис. 26.

Нагадаємо, що ВООЗ попереджає про поширення коронавірусу навіть після масштабної вакцинації