Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 146,8 млн

До країн з понад 10 млн випадків зараження COVID-19 входять США, Індія і Бразилія

У всьому світі з початку пандемії кількість померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань досягла 3 млн 106 тис. 435 осіб.

Кількість виявлених заражень коронавірусом у світі на ранок понеділка склала 146 млн 836 тис. 524, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані американського університету Джонса Гопкінса.

У всьому світі з початку пандемії кількість померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань досягла 3 млн 106 тис. 435 осіб.

До країн з понад 10 млн випадків зараження COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 32 млн 77 тис. 75 інфікованих COVID-19, зафіксовано 572 тис. 200 смертей.

Друге місце за кількістю заражених займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 з початку пандемії склала 16 млн 960 тис. 172, кількість померлих - 192 тис. 311, одужали понад 14 млн осіб.

На третій позиції в світі за кількістю інфікованих Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 14 млн 340 тис. 787 хворих, з них померли 390 тис. 797 осіб, вилікувалися понад 12,6 млн.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети склав на ранок понеділка 400,6. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 762 людини, Індії - 140, Бразилії - 1 тис. 829.

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