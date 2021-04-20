Пандемію COVID-19 вдасться взяти під контроль протягом найближчих місяців
Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус вважає, що вже в найближчому майбутньому вийде стримувати пандемію коронавірусної інфекції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"У нас є інструменти, щоб взяти цю пандемію під контроль протягом декількох місяців, якщо ми будемо застосовувати їх послідовно і збалансовано", - заявив на брифінгу керівник ВООЗ.
Водночас він висловив стурбованість "тривожними темпами" поширення COVID-19 серед людей від 25 до 59 років у всьому світі.
При цьому провідний лікар-епідеміолог ВООЗ Марія ван Керкгов відзначила зростання кількості заражень COVID-19 серед тих вікових груп, у яких раніше не спостерігалися високі показники.
За її словами, в деяких країнах змінюються межі вікових груп, найбільш схильних до зараження коронавірусом. Причиною цього, зазначила вона, стали "соціальні контакти".
Нагадаємо, що ВООЗ розробила навчальний курс з питань психічного здоров'я під час COVID-19
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