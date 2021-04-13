НОВИНИБюро ВООЗ в Україні та Центр громадського здоров'я МОЗ України розробили навчальний курс з питань психічного здоров'я та психосоціальної підтримки під час COVID-19 для медичних працівників.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ВООЗ розробила навчальний курс з питань психічного здоров'я під час COVID-19
Європейське регіональне бюро ВООЗ зібрало ряд практичних інструментів та інтервенцій, які використовуються країнами для підтримки психічного здоров'я та добробуту працівників у сфері охорони здоров'я та догляду
Фото: з вільного доступу
Станом на березень 2021 року, за підтримки ВООЗ, навчання пройшли понад 500 медичних працівників по всій Україні, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на сторінку у Фейсбуці ВООЗ.
За інформацією фахівців, навчальний пакет складається з 4 модулів. Перший і останній модулі розроблено для керівників медичних служб, щоб допомогти їм побудувати систему психосоціальної підтримки для населення та самопідтримки для медичних працівників. Модулі 2 та 3 допомагають медичним працівникам виявляти психосоціальні потреби населення та надавати відповідну допомогу та підтримку, а також піклуватися про власне благополуччя під час пандемії COVID-19.
"Європейське регіональне бюро ВООЗ зібрало ряд практичних інструментів та інтервенцій, які використовуються країнами для підтримки психічного здоров'я та добробуту працівників у сфері охорони здоров'я та догляду", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що міністерство охорони здоров'я розробило стандарт проведення реабілітації пацієнтів після перенесеного COVID-19.
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13 04 2021 11:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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