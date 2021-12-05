Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 159,6 млн - Університет Гопкінса

До країн із понад 10 млн випадків зараження COVID-19 входять США, Індія і Бразилія

У всьому світі від початку поширення вірусу кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань сягнула 3 млн 317 тис. 685 осіб.

Кількість виявлених заражень коронавірусом у світі на ранок середи становить 159 млн 697 тис. 341, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані американського Університету Джонса Гопкінса.

У всьому світі від початку поширення вірусу кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань сягнула 3 млн 317 тис. 685 осіб.

До країн із понад 10 млн випадків зараження COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.

Лідером за кількістю захворілих і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 32 млн 778 тис. 621 інфікованого COVID-19, зафіксовано 582 тис. 845 летальних випадків.

Друге місце за кількістю захворілих посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 за минулу добу збільшилася на 348 тис. 421 і сягнула 23 млн 340 тис. 928, кількість померлих після добового зростання в 4 тис. 205 осіб становила 254 тис. 197.

На третій позиції у світі за кількістю інфікованих - Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 15 млн 282 тис. 705 хворих, із них померли 425 тис. 540 людей.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці щодо найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок середи 427,4. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 794 людини, в Індії - 183, у Бразилії - 1 тис. 991.

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